5 FAZA BRAKA KOJE TREBA PREŽIVETI: Kako sačuvati partnerski odnos?

Činjenica je da sve veze i brakovi prolaze kroz krize koje prete da će ih uništiti. Ali, razumevanje različitih faza kroz koje vaš brak može proći, pomoći će vam da odgovorite na pitanje "kako da sačuvate svoj brak od propasti".

Prema rečima stručnjaka postoji pet različitih faza braka. Njihovo poznavanje i utvrđivanje u kojoj se trenutno nalazite može vam dati bolji pristup rešavanju spornih pitanja. Date faze će vam otkriti zašto se možda osećate nesrećno, usamljeno ili svađalački nastrojeno prema svom suprugu, kao i kako da se oslobodite tih osećanja. Koje su to faze, otkrivamo vam u nastavku...

Faza medenog meseca

Ova faza može u braku trajati i do 2 godine. To je ona u kojoj su vaša osećanja na svom vrhuncu. Povremeno neki spoljašnji događaji mogu da podignu ili smanje intenzitet vaše sreće, ali u suštini ona je uvek visoka. Ova faza se zove i period adaptacije i primenjiva je na svim parovima. U njoj je sve sveže, novo i uzbudljivo. Tokom nje najverovatnije ne uviđate nedostatke vašeg supruga ili ste skloni ka tome da ih tolerišete usled ljubavi koju osećate. Vremenom ova faza počinje da bledi.

Faza borbe za moć

Kada prethodna faza završi, na scenu stupa njena očigledna suprotnost – borba za moć. Vaš bračni život postaje težak u ovoj fazi. U braku se oseća monotonija. To je faza u kojoj shvatate da vaši snovi nisu postali java. Vaša očekivanja od braka, koja podrazumevaju „srećnu bez napora do kraja života“, sada deluju nerealno. Tokom ove faze mogli biste se osećati udaljeno od svog supruga i smatrati da je on sasvim drugačija osoba od one za koju ste se udali. Međutim, vi zapravo još uvek samo učite jedno o drugom. Faza borbe za moć može trajati godinama dok pokušavate da promenite svog supruga.

Faza stabilnosti

Kada dođete u ovu fazu u stanju ste da prihvatite svog supruga kao jedinstvenu osobu. Umesto da želite da ga promenite, naučili ste do sada da bi trebalo da ga poštujete i volite takvog kakav jeste. Shvatili ste kako da rešite nesuglasice koje se javljaju i svako od vas već ima svoju ustaljenu ulogu u braku. Ova faza donosi braku mir i stabilnost. Međutim, nekima može postati dosadno u ovoj fazi, kada rutina preuzme kormilo. Razmislite o tome da promenite uloge u svom braku, kako bi bolje razumeli napor koji svako od vas svakodnevno ulaže da biste zajedno bili srećni.

Faza posvećenosti

Kada stignete do ove faze, to znači da ste konačno shvatili da ne postoji idealan partner niti idealna veza. U ovoj fazi birate da se posvetite svom suprugu, takvom kakav jeste. Do sad ste naučili kako da na pravilan način komunicirate i nastavljate to da radite. Osećate se slobodno da jedno sa drugim delite i dobro i loše, verujući u to da će vas vaša posvećenost držati na okupu. Tek u ovoj fazi zapravo shvatate koliko ste zahvalni na tome što svog supruga imate u životu i koliko ljubav može da gleda dalje od nesavršenosti.

Faza zajedničkog stvaranja

U ovoj fazi, parovi u braku koriste svoje partnerstvo kako bi bili od pomoći drugim ljudima. Ovo obično znači da se posvećujete nekim zajedničkim projektima i koristite svoju snagu kako bi uradili nešto do čega vam se stalo. U ovoj fazi konačno delujete kao tim i shvatate da su sve odluke koje donosite zapravo korisne, dobre i pozitivne. Jedino na šta je u njoj potrebno da obratite pažnju jeste da se ne fokusirate suviše na druge, kako ne bi izgubili vezu jedno s drugim.

