ŠOK NA AERODROMU! U koferu pronađena mačka, putnik tvrdi da NIJE NJEGOVA (FOTO)

Kofer koji je putovao iz Njujorka u Orlando zapao je za oko obezbeđenju aerodroma zbog siluete mačke u prirodnoj veličini koja se pojavila na ekranu.

Ispostavilo se da je silueta bila u prirodnoj veličini jer je mačka bila prava mačka: riđa, živa i nepovređena iako su je strpali u kofer i bacali okolo na putu u avion. Redari su bili šokirani.

Uprkos tome što se svakodnevno bave svime i svačim, od neovlašćenog vatrenog oružja do nezakonitog sosa od brusnica, radnici kažu da retko pronalaze životinje u torbi koja je prošla „check in“.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC