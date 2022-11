Prvi SIMPTOM teške BOLESTI javlja se dok SPAVATE: Ako sanjate ovakve SNOVE obavezno posetite LEKARA

Svake noći kada odemo na spavanje, provedemo par sati u virtuelnom svetu koji je kreirao naš mozak u kome smo glavni akteri priče koja se odvija

Za većinu ljudi snovi su uglavnom prijatni, ponekad negativni, često bizarni, ali retko zastrašujući. Odnosno, ako se uopšte pamte.

Ipak, za oko 5 odsto ljudi, nezaboravne i zastrašujuće noćne more (loši snovi zbog kojih se budite) dešavaju se svake nedelje ili čak svake noći. Nedavne studije su pokazale da ljudi sa Parkinsonovom bolešću češće sanjaju loše snove i noćne more nego ljudi bez te bolesti. Studije pokazuju da između 17% i 78% ljudi sa Parkinsonovom bolešću ima noćne more bar jednom nedeljno.

Takođe, studija sprovedena 2021. godine otkrila je da ljudi sa novodijagnostikovanom Parkinsonovom bolešću doživljavaju ponavljajuće snove sa „agresivnim ili akcijom punim“ sadržajem, i imaju bržu progresiju bolesti u godinama nakon dijagnoze, u poređenju sa onima bez agresivnih snova. Oni mogu da predvide tok i razvoj bolesti.

Najnovija studija, objavljena u časopisu "The Lancet eClinicalMedicine", pokazuje da to mogu i zdravi ljudi. Konkretno, pokazalo je da razvijanje čestih loših snova ili noćnih mora u starijoj dobi može da bude rani znak upozorenja za neposrednu Parkinsonovu bolest kod inače zdravih ljudi.

Autor tvrdi da je analizirao podatke iz velike američke studije koja je sadržala podatke dobijene tokom perioda od 12 godina i to od 3.818 starijih muškaraca koji žive samostalno. Na početku studije, muškarci su ispunili niz upitnika, od kojih je jedan uključivao pitanje o lošim snovima. Učesnici koji su prijavili loše snove najmanje jednom nedeljno su zatim praćeni na kraju studije u proseku sedam godina da bi se videlo da li je veća verovatnoća da će im biti dijagnostikovana Parkinsonova bolest. Tokom ovog perioda, 91 osoba je obolela od Parkinsonove bolesti. Oni koji su prijavili da često sanjaju loše snove na početku studije imali su dvostruko veće šanse da razviju Parkinsonovu bolest u poređenju sa onima koji su ih imali manje od jednom nedeljno. Intrigantno je da se značajan deo dijagnoza dogodio tokom prvih pet godina studije. Tokom ovog perioda, učesnici sa čestim lošim snovima imali su više od tri puta veće šanse za razvoj Parkinsonove bolesti.

Znak za uzbunu

Ovi rezultati sugerišu da starije odrasle osobe kojima će jednog dana biti dijagnostikovana Parkinsonova bolest mogu da počnu da doživljavaju loše snove i noćne more nekoliko godina pre nego što razviju karakteristične simptome Parkinsonove bolesti, uključujući drhtanje, ukočenost i sporost pokreta.

Studija takođe pokazuje da naši snovi mogu da otkriju važne informacije o strukturi i funkciji našeg mozga i da mogu da se pokažu kao važna meta za istraživanje neuronauke. Međutim, važno je naglasiti da je samo 16 od 368 muškaraca sa čestim lošim snovima u ovoj studiji razvilo Parkinsonovu bolest. Pošto je Parkinsonova bolest relativno retko stanje, veliki broj ljudi koji često sanja loše snove neće nikada razviti ovu bolest.

Autor: