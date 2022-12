7 znakova da imate DOBROG MUŽA, možete se osloniti na njega u svakom trenutku svog života

Kada je u pitanju fizički izgled muškarca, definicija savršenstva varira od osobe do osobe. Ali emotivno, svi žudimo za otprilike sličnim kvalitetima.

Ovih 7 znakova garantuje da imate dobrog muža ili partnera, smatraju stručnjaci.

1. Sa njim se osećate bezbedno

U društvu dobrog muškarca žena se nikada neće osećati nesigurno. Bez obzira na to da li je u pitanju nesigurnost u vezi sa fizičkim izgledom, načinom na koji treba da obavi zadatak ili osećanjima u vezi – pravi muškarac zna kako da smiri sve sumnje žene.

2. Povećava vaše samopouzdanje

Dobar muškarac nikada neće koristiti manipulaciju, bilo fizičku, emocionalnu ili seksualnu, da dobije ono što želi ili da kontroliše način na koji njegova draga misli. On ne omalovažava. Naprotiv, njegovo ponašanje jača njeno samopouzdanje.

3. Daje vam vetar u leđa

Dobar muškarac nikada neće ograničiti ženu u realizaciji svih njenih potencijala. On će joj biti najveća podrška i po potrebi rame za plakanje. Neće dozvoliti svojoj dragoj da odustane od svojih snova. Naprotiv, biće motivisana i inspirisana.

4. On vam je veran

Prevara mu ne pada na pamet, bez obzira da li je u pitanju fizička ili emotivna prevara. U njegovom životu ima mesta samo za jednu ženu – tebe.

5. Zna da vam treba vreme za sebe

Dobar čovek zna da je kvalitetan brak večiti kompromis dvoje ljudi koji imaju potrebu da svoje slobodno vreme odvojeno posvete samo sopstvenim interesima. Štaviše, on vas ohrabruje da odvojite vreme za sebe.

6. Daje vam prostor da budete „svoja“

Ako ga pitate za savet, on će vam dati svoje mišljenje. Ali on nikada neće nametati svoje mišljenje ili očekivati da razmišljate kao on. Previše te ceni da bi se tako ponašao.

7. Vi ste mu uvek na prvom mestu

Možete se osloniti na njega u svakom trenutku svog života – on je vaša omiljena osoba sa kojom možete da proslavite dobre vesti, ali i da delite teške trenutke.

