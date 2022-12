Ako želite da budete zaista odlični u krevetu, ove 3 tajne morate da znate

Svako želi da u krevetu bude dobar i pokaže ono najbolje što zna, ali nije uvek sve u tehnici. Ako želite seks o kojem nećete prestati da pričate i razmišljate, onaj koji izgledati kao neka neverovatno romantična scena iz filma, isprobajte ove tri jednostavne tajne, piše Medium.

Ono što prvo treba da znate je da radost seksa nije fizička, te da su stvari koje radimo jedni drugima s telima dobre, ali da se zadovoljstvo se događa u mozgu. To znači da bez obzira na to što se događa na tim delikatnim nervnim završecima, stanje uma je sve. Možete svladati svaki pokret u priručnicima, ali ako ih ne izvodite na način koji odjekuje u kontrolnom centru, to je samo besmisleno trljanje. Takođe, osnovna fizička kompatibilnost je važna, ali osim toga, veća dužina, veći obim, više lupanja, više ljubljenja, više minuta, sati ili bilo čega što radite, ne doprinosi većem užitku. Svako, bez obzira na opremu koju ste dobili, može iskoristiti tajne za nezaboravan seks.

Treba znati i da orgazam može biti intenzivan i snažan ili ‘dosadan’. Mnogo se više radi o tome šta osećate kad osetite vrhunac nego o tome kako se zbog njega osećate. Još jedna važna stvar je i da nezaboravan seks ne zavisi od savršene zadnjice, velikih grudi, ravnog stomaka ili definisanih trbušnih mišića. Kada zračite ljubavlju, njeno svetlo daje briljantan sjaj, a to određuje kako vas vaš partner ili partnerka vidi.

Dakle, koje su tajne?

Najveći pojačivač užitka je osećaj simpatičnosti ili kada ste s partnerom na istoj talasnoj dužini, a važno je i znati kada stati i kada nastaviti, kao i kada promeniti položaj. Osim toga potrebno je i znati kada poslati poljubac ili jednostavno pogledati partnera u oči i nasmejati se.

Slavite svaki centimetar partnerovog tela

Postoji razlika između dodirivanja za sopstveno zadovoljstvo i dodirivanja za zadovoljstvo partnera. Takođe, postoji razlika između dodira koji potvrđuje ili preuzima vlasništvo i zahvalnog dodira, koji izražava zahvalnost. Kada slavite, prepuštate se. Kada slavite, idete polako. Kada slavite, poštujete. Ništa nije toplije od dodira s poštovanjem, što više poštujete, to ćete partnera dublje dirnuti i veća je verovatnoća da ćete se pomeriti dalje.

Setite se kada ste zadnji put odvojili vreme da se divite partnerovim rukama ili stopalima, da masirate ruke ili ramena, nežno milujete po kosi ili pređete rukama od bedara do nožnih prstiju. Dok se fokusirate na područja za koja ste mislili da nisu seksi, tad iznenada postaju seksi, a dodir ostavlja magičan i električan trag i osetićete naboj u vazduhu.

Povežite srca, a tek onda tela

Ako zaboravite da se u potpunosti uskladite sa svojim partnerom, zastanete i podsetiti jedno drugo rečima, gestovima, čak i pogledom, na ljubav koju delite, samo ćete proći kroz pokrete seksa i na kraju se osećati prazno. Kada osećate da se udaljavate od partnera, primamljivo je iskoristiti seks kako biste pokušali da ponovo uspostavite vezu, ali korišćenje intimnosti za stvaranje veze je zapravo obrnuto.

Povezanost stvara bliskost, jer veza pretpostavlja poverenje. Kada dopustite partneru da vam se emocionalno približi, rušite ‘zidove’ i dopuštate sebi da se opustite. Ovo stanje mentalne smirenosti ima ogroman efekat na telo, priprema ga i čini vas intenzivnim i senzibilnim. Partner tada oseća vašu energiju i hrani se njome, oseća vaše ruke pre dodira, ali važno je znati da se ništa od ovoga ne događa ako prvo ne uskladite svoja srca. Najlakši način da se uskladite je da zajedno ponavljate dve jednostavne reči: „Volim te.“ Kada izgovorite ove reči naglas, svet oko vas se topi, a vi ste spremni da doživite nešto nezaboravno.

