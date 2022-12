Da li majčino mleko sadrži probiotike?

Ovo zanima sve majke.

Šta je majčino mleko?

Majčino mleko je poznato kao čudesna formula, koja, osim što daje život i potrebnu hranunovorođenčetu, sadrži obilje hranljivih materija i drugih supstanci potrebnih za njegov opstanak. Svedo nedavno, naučnici nisu bili sigurni da li se i probiotici i prebiotici nalaze u majčinom mleku, ali suskorija istraživanja pokazala da u majčinom mleku postoji prisustvo i obilje oba faktora.

Majčino mleko se proizvodi kako bi se optimizovalo zdravlje i ishrana novorođenčeta, i sadržiproteine, masti, ugljene hidrate, kao i hranljive materije i različite imune ćelije. Takođe sada znamoda majčino mleko sadrži i bakterije, čiji se sastav menja tokom laktacije i varira od žene do žene.

Od creva do majčinog mleka

Trenutno uverenje koje vlada je, da bakterije koje se nalaze u majčinom mleku, potiču iz majčinihcreva. Smatra se da prenosu majčinih bakterija iz creva u mleko posreduju crevne dendritske ćelije.Ove ćelije prodiru u sluznicu creva, koristeći svoje dugačke izbočine nalik na strune, i uzimaju uzorakrezidentnih bakterija iz creva.

Onda ove ćelije, koje sadrže uzorak crevne mikrobiote majke, zatim putuju preko limfnog sistema dodrugih mukoznih površina u telu, uključujući mlečnu žlezdu u laktaciji. Ovde se majčina mikrobiotaizlučuje u mleko da bi ga dete usvojilo. Morate priznati- kakav fascinantan proces!

Probiotski suplementi koji se nalaze u majčinom mleku

Postoji premisa da su specifični sojevi, koje je majka konzumirala u obliku probiotika, kasnijepronađeni u majčinom mleku.

U studiji Nasiraii et al (2011), 10 od 20 žena je konzumiralo Lactobacillus rhamnosus, tokom 30 dana.Sve žene uključene u studiju dojile su bebe stare 1-6 meseci. U grupi žena koje su uzimale probiotike, kasnije je otkriveno da 4 od 10 žena imaju ovaj soj u majčinom mleku.

Iako je ova studija mala, veoma je ohrabrujuće videti da je 40% probiotske grupe uspešno prenelosuplementirani probiotski soj u majčino mleko.

Postoje i neke druge zanimljive teorije u vezi sa translokacijom bakterija iz creva u majčino mleko. Ustudiji Jeurink et al (2013), sugeriše se da hormonske promene olakšavaju kretanje bakterija.Progesteron može povećati permeabilnost creva, kako bi omogućio translokaciju bakterija u krvotok,i konačno u mlečne žlezde u majčinim dojkama.

Mikrobiom dojke

Mikrobiom creva je dobio veliku naučnu pažnju poslednjih decenija, i to sa pravom, jer je ovostanište izbora za mnoge bakterije u našem telu, ali postoje i drugi značajni mikrobiomi u našemorganizmu, kao što je recimo, mikrobiom kože.

Nedavno je studija objavljena u časopisu Scientific Reports otkrila da se u ženskim dojkama nalazisložen ekosistem bakterija, koji se mnogo razlikuje od mikrobioma kože, formirajući posebanmikrobiom. Pored toga, istraživači su otkrili da se bakterije dojke kod žena sa i bez raka dojkeznačajno razlikuju. Naučnici sa klinike Mayo koristili su sekvenciranje DNK za analizu sterilnog tkivadojke uklonjenog od 33 žene. Zatim su uporedili rezultate sa brisevima uzetim sa kože dojke, kao i sabrisevima obraza istih pacijenata.

Rezultati uzoraka otkrili su da se mikroorganizmi pronađeni kod žena sa zdravim tkivom dojke (osimbenigne bolesti dojke), razlikuju od onih sa potvrđenom dijagnozom raka. Pacijenti sa rakom imali suveću količinu raznih bakterija kao što su Fusobacterium, Atopobium i Lactobacillus, što se značajnorazlikovalo od mikrobioma kože. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovom specifičnom studijom je da suuzorci prikupljeni u sterilnoj operacionoj sali, za razliku od prethodnih studija. Međutim, takođetreba napomenuti da studija nije prikupila uzorke tkiva dojke od žena bez bilo kakvih abnormalnostidojke.

Rezultati studije su intrigantni, ali u ovoj fazi postoji mnogo više pitanja na koja treba odgovoriti. Štatačno znači prisustvo ili nedostatak određenih bakterija u mikrobiomu dojke? Da li prisustvobakterija ukazuje na uzrok raka, ili kolonizuju tkivo dojke kao rezultat razvoja raka?

Prethodne studije su pokazale da je Fusobacterium, jedan od rodova koji se nalaze u kancerogenimdojkama, ranije bio povezan sa kolorektalnim karcinomom, ali istraživači kažu da je potrebno višeistraživanja kako bi se tačno utvrdila uzročna veza ova dve pojave. Onkolozi sa klinike Mayo ističu daove bakterije mogu delovati tako što luče faktore virulencije ili stvaraju proinflamatorno okruženje.

