Trudnoća i ishrana

Trudnoća kao stanje može izazvati kod žene više raznih emocija- od toga da je srećna, uzbuđena, dostraha, brige i neprestanog razmišljanja o promenama koje dolaze. Sledećih devet meseci žena imapotpuno novi fokus da razmisli čime bi sve mogla doprineti da ostane zdrava i da donese zdravo dete na svet.

Trudnoća: Akcenat na svežoj hrani!

Pretpostavljamo da već znate koje proizvode treba izbegavati u trudnoći – neka teža hrana i alkoholposebno - ali šta da favorizujete?

Generalno, zdrava ishrana tokom trudnoće je u velikoj meri uporediva sa zdravom svakodnevnomishranom, ali treba imati na umu nekoliko stvari:

* Naše kosti i mišići imaju velike koristi od kalcijuma. Konzumiranje mlečnih proizvoda, kao što jeprirodni jogurt, odličan je način da unesete više kalcijuma u ​​vašu ishranu, a brokoli je takođedrugi dobar izvor kalcijuma.

* Dobra zaliha vitamina i minerala je izuzetno važna tokom trudnoće, pa obavezno uključite punosvežeg voća i povrća.

* Poželjno je da unesete malo proteina svakog dana, bilo u obliku nemasnog mesa, ribe, piletine ilićuretine, jaja, pasulja ili orašastih plodova.

* Mnoge buduće majke ne unose dovoljno folata (vitamina B9) u svoju ishranu tokom, pa uključitehranu bogatu folatima kao što su mahunarke, špargla i lisnato povrće.

Mikrobiom i trudnoća

Većina saveta o ishrani za trudnice fokusira se na nutritivnu vrednost, ali postoji još jedan aspekt kojitreba uzeti u obzir- to je svet u vašim crevima.

Vaš mikrobiom, živi ekosistem prijateljskih bakterija u vašem telu i unutar njega, utiče na vaše opštezdravlje, u interakciji sa vašim imunološkim i probavnim sistemom, i pomaže u održavanju vašegopšteg zdravlja i blagostanja.

Dobre bakterije

Dakle, koja je tajna zdravog mikrobioma?

Pa, ne postoji, ali prvi korak ka tome je sveža, uravnotežena ishrana puna prebiotskih vlakana.Prebiotska vlakna nesvarena prolaze u creva, obezbeđuju “gorivo” za mikrobiom i podstičubakterijsku raznolikost. Vlakna ćete naći u žitaricama, voću i povrću tamne boje.

Pomozite stvaranju zdravog crevnog mikrobioma i sa fermentisanom hranom bogatom dobrimbakterijama, kao što su organski jogurt, kefir i kimči.

Probiotici

Možete dodatno podržati svoj mikrobiom uz pomoć probiotskih dodataka. Probiotici sadrže živebakterije koje podstiču i održavaju raznovrsnost creva. Buduće mame treba da odaberu dobar probiotik koji doprinosi održanju zdrave crevne mikrobiote za bebe već od prvog dana rođenja sepreporučuju probiotske kapi BebiCol® Forte, koje sadrže probiotsku kulturu Lactobacillus rhamnosusGG u dokazano efikasnoj dozi.

