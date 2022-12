DOKTORI ZA SRCE: OVO SU BILA NAJČEŠĆA PITANJA NAŠIH PACIJENATA U 2022. GODINI

Kardiovaskularne bolesti decenijama su najčešći uzrok umiranja i u svetu i kod nas, a nažalost sve je više mladih koji obolevaju od bolesti srca. Šta možemo da uradimo da sačuvamo zdravo srce, koji su karakteristični simptomi na koje moramo da obratimo pažnju, zašto naši ljudi odlaze kod kardiologa i šta najčešće pitaju lekare, pitali smo tim doktora za srce PULS kardiološkog centra: dr Svetislava Mališića, kardiologa, dr Gorana Popovića, kardiologa, dr Aleksandra Cicovića, interventnog kardiologa, i prof. dr Jovana Košutića, dečjeg kardiologa.

Dr Svetislav Mališić: Pacijenti me pitaju da li zauvek moraju da piju lekove za pritisak

Kardiolog dr Svetislav Mališić kaže da im se pacijenti najčešće javljaju zbog bola u grudima, nepravilnog ili ubrzanog rada srca, problemima sa krvnim pritiskom, zamaranjem, gušenjem, osećajem nedostatka vazduha, vrtoglavice, nesvestice, oticanja nogu. Skoro sve pacijente koji pate od hipertenzije, kaže on, zanima da li visok krvni pritisak može uspešno da se reguliše tako da pacijent može da se „skine“ sa lekova ili mora doživotno da ih pije, a ako treba da uzima terapiju doživotno, koji je razlog za to.

- Naravno da postoje slučajevi kada terapija može biti ukinuta pacijentu sa hipertenzijom, naročito je to slučaj sa mlađim ljudima. Međutim, većina pacijenata sa hipertenzijom ima hipertenziju bez poznatog uzroka i kod takvih pacijenata, nažalost, određeni lekovi se moraju primenjvati doživotno jer je to jedini dokazan načih zaštite od komplikacija koje hipertenzija nosi sa sobom. Pacijenti moraju da znaju da je redovno uzimanje lekova najvažniji preduslov za normalizaciju krvnog pritiska. Terapija ne sme da se prekida po postizanju normalnih vrednosti. Eventualna korekcija i promena terapije u isključivoj je nadležnosti kardiologa koji prati pacijent – objašnjava dr Mališić.

Još jedno pitanje na koje ovaj lekar, inače načelnik Centra za aterosklerozu Puls kardiološkog centra, često odgovara jeste da li je aterosklerozu moguće držati pod kontrolom i, ako jeste, kojih saveta se treba pridržavati?

- Ateroskleroza kao generalizovani “zapaljenski” poremećaj na arterijskim krvnim sudovima počinje rođenjem i završava se smrću. To je proces koji je u velikoj meri genetski determinisan, ali isto tako zavisi i od samog pojedinca i njegovog načina života. Rigorozna kontrola faktora rizika od kojih su na prvom mestu pušenje, povišen krvni pritisak, povišene vrednosti masnoća i šećera u krvi, kao i povećana telesna težina su od presudnog značaja kada je u pitanju kontrola ateroskleroze. Redovne kontrole kardiologa i endokrinologa, redovno uzimanje propisane terapije su takođe neizostavne i obavezne mere kako prevencije tako i lečenja poremećaja koje ateroskleroza može napraviti – kaže dr Mališić.

Dr Goran Popović: Mora li infarkt zauvek da ošteti srce i da li posledice mogu da se ublaže ili spreče?

- Posledice infarkta srca zavise od brzine reakcije i veličine zone infarkta, što je u direktnoj vezi sa koronarnim krvnim sudom koji je zapušen. Na veličinu zone infarkta direktno utiče prethodno stanje srca i vreme od početka tegoba do koronarografije. Koronarografija je minimalno invanzivna procedura kojom se otkrivaju i lociraju zapušenja krvnih sudova srca koja su dovela do infarkta i u istom aktu se i uklanjaju. Blagovremeno uspostavljen protok krvi kroz krvni sud srca koji je bio začepljen omogućava brz oporavak srčanog mišića i smanjuje oštećenja. Smatra se da je idealno vreme 90-120 minuta od početka simptoma do same intervencije. Zato je savet da se pacijent javi na pregled što pre od početka tegoba – naglašava dr Popović.

Kod infarkta srca, objašnjava doktor, bol je najčešće lociran iza grudne kosti, može da se širi u levo rame, donju vilicu, levu stranu vrata i levu ruku. Pored bola, može da se javi slabost, malaksalost, otežano disanje, poremećaj srčanog ritma, ali i mučnina, povraćanje i preznijavanje.

Dr Aleksandar Cicović: da li je infarkt opasniji za žene ili za muškarce?

- Ozbiljnost bilo kojeg infarkta miokarda zavisi od toga koliko je srce lišeno kiseonika tokom blokade arterije. Što je veća površina zahvaćena to je infarkt teži. Razlika između muškaraca i žena obično proizilazi iz toga koliko dugo je potrebno da se obrate kardiologu. Ređe je da će žene imati „tipične“ simptome srčanog udara i zato je manje verovatno da će tražiti pomoć. Muškarci, s druge strane, uglavnom imaju tipične simptome (nelagodnost u grudima, nelagodnost u rukama, znojenje, problemi sa disanjem), ali je veća verovatnoća da će ih ignorisati i kasnije se obratiti hitnoj službi. Na kraju, što je duže arterija začepljena, to je veća šteta, kako je već objasnio moj kolega dr Goran Popović. Vreme je mišić! – kaže dr Cicović, interventni kardiolog.

Pored ovog pitanja, pacijenti takođe često pitaju čemu služi stent, čemu pejsmejker, a čemu defibrilator.

- Stentovi se upotrebljavaju u svim krvnim sudovima kada postoji značajno začepljenje u protoku krvi. Pejsmejker se koristi u situacijama kada pacijent ima problema sa veoma sporim otkucajima srca. Defibrilatori mogu da obavljaju posao pejsmejkera, ali se takođe koriste u situacijama kada pacijent ima aritmije opasne po život koje treba akutno lečiti uređajem – objašnjava dr Cicović.



Prof. dr Jovan Košutić: Roditelji pitaju koliko su bol u grudima i dečje aritmije opasni

Bol u grudima i osećaj preskakanja srca najčešći su uzroci za dolazak dece i adolescenata kod kardiologa.

- Roditelji se jako uplaše, što je normalno, ali treba da znaju da je bol u grudima veoma retko povezan sa srcem i obično je posledica naglog rasta i hormonskih promena u pubertetu. Iako se to retko dešava, ozbiljne bolesti kao što je upala srčane maramice mogu da dovedu do pojave bola u grudima i zbog toga svako ovakvo dete zahteva kompletan kardiološki pregled. Preskakanje srca je isto tako najčešće bezopasno, ali je pre definitivnog mišljenja neophodno detaljno kardilološko ispitivanje – objašnjava prof. Košutić.

Aritmije, dodaje profesor, postaju sve češće kako deca rastu. Javljaju se kod manje od 5% male dece, ali su prisutne kod gotovo 50% pubertetlija. Obično su bezopasne i prolaze spontano sa prestankom pubeteta, ali u određenom procentu mogu da budu opasne, a kod dece sportista i životno ugrožavajuće. Zbog toga svako dete sa poremećajem ritma zahteva detaljno ispitivanje koje, osim kliničkog pregleda sa EKG -om i ultrzvukom srca obično obuhvata i holter EKG-a i test opterećenja.

Kada se ustanovi postojanje nekog srčanog problema kod deteta, roditelji uvek pitaju sme li ono da se bavi sportom.

- Najveći procenat dece sa srčanim problemima može da se bavi sportom, i to je čak preporučljivo. Odluka o tome da li će dete trenirati i kolikom će se naporu izlagati kao i kojim sportom sme a kojim ne sme da se bavi je, međutim, individualna i donosi se tek nakon detaljnog ispitivanja.

I treće, veoma važno i nezaobilazno pitanje koje svaki roditelj postavi prof. Košutiću je da li srčana oboljenja kod dece mogu da prođu kad dete poraste.

- Sa odrastanjem prolaze samo one srčane tegobe koje su vezane za ubrzan proces rasta i hormonske promene u pubertetu. Urođene srčane mane, operisane ili ne, stanja nakon upale srčanog mišića, bolesti zalistaka, ozbiljne aritmije i slična stanja, moraju se periodično pratiti do kraja života. Pri tome , ako se radi o urođenim srčanim manama, savetuje se da pacijenta, bez obzira na uzrast i godine, prati kardiolog specijalizovan za urođene srčane mane.

