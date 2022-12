Jagoda – ruža dobrog zdravlja!

Davne 1600. godine jagode su se koristile u mnogim jelima.

Verovali ili ne, slatka jagoda je član porodice ruža, sa tim da ova „ruža“ proizvodi sočne, crvene,kupaste plodove od sitnih belih cvetova.

Odakle dolaze jagode?

Jagode su poreklom iz Severne Amerike, a starosedeoci su ih koristili u mnogim jelima. RaniAmerikanci, odnosno Indijanci, nisu se trudili da uzgajaju jagode jer ih je bilo u divljini. Jagoda jetoliko očarala došljake da su već prvi kolonisti u Americi otpremili veće biljke jagode nazad u Evropudavne 1600-te.

Iako postoje hiljadama godina, jagode se nisu aktivno uzgajale sve do perioda renesanse u Evropi. Uzpažljivu kultivaciju, biljke mogu da žive i rađaju pet do šest godina, ali većina uzgajivača ih koristi kaojednogodišnji usev koji se presađuje svake godine.

Uzgoj je počeo ozbiljno početkom 19. veka, kada su jagode sa kremom postale luksuzan inezaobilazan desert. I od tada traje ljubavna priča između našeg nepca i ove ruže.

Zdravstvene prednosti jagode

Vitamini, minerali i antioksidansi u jagodama mogu pružiti važne zdravstvene prednosti. Bogate suvitaminom C i polifenolima, koji su antioksidativna jedinjenja i pomažu u smanjenju rizika odozbiljnih zdravstvenih stanja poput raka, dijabetesa, moždanog udara i bolesti srca. Takođe su bogatizvor magnezijuma, fosfora, kalcijuma, kalijuma, folata i vitamina K.

Pokazalo se da polifenoli u jagodama poboljšavaju osetljivost na insulin kod odraslih bez dijabetesa.Jagode imaju malo šećera i zato mogu pomoći u regulisanju i drugih oblika glukoze.

Pored toga, jagode imaju antiinflamatorno dejstvo koje, kada se primenjuju lokalno, može sprečitioštećenje kože. Jedna studija je pokazala da kozmetički tretmani na bazi jagode zaštitili su kožuizloženu štetnom ultraljubičastom zračenju, a posebno su moćne kada su u kombinaciji sakoenzimom K10.

Vitamin C u jagodama

Što se tiče vitamina C u jagodi, važno je znati da većina sisara – osim ljudi – ima sposobnost daprirodno proizvodi vitamin C, zbog čega je toliko važno da dobijete svoje dnevne potrebe. Vitamin Cje dobro poznat pojačivač imuniteta, kao i snažan antioksidans koji brzo deluje. Samo jedna porcijaovog voća sadrži 51,5 mg vitamina C — što je oko polovine dnevnih potreba.

Jagoda i zdravlje očiju

Antioksidativna svojstva jagoda mogu pomoći u sprečavanju katarakte - zamagljivanja očnog sočiva,što može dovesti do slepila u starijoj dobi. Našim očima je potreban vitamin C da bi ih zaštitio odizlaganja slobodnim radikalima od oštrih sunčevih UV zraka, koji mogu oštetiti protein u sočivu.Vitamin C takođe igra važnu ulogu u jačanju rožnjače i mrežnjače oka.

Jagoda i zdravlje srca

Prednosti jagoda uključuju i moćne saveznike u borbi za zdravo srce. Elaginska kiselina i flavonoidi ilifitokemikalije mogu da obezbede antioksidativni efekat koji koristi zdravlju srca na različite načine.Jedan od njih je suprotstavljanje efektu lipoproteina niske gustine ili LDL odn. lošeg holesterola ukrvi, koji uzrokuje nakupljanje plaka u arterijama. Drugi način je da imaju antiinflamatorni efekat, kojije takođe dobar za srce.

Jagode i varenje

Vlakna su neophodna za zdravo varenje, a jagode prirodno sadrže oko 2 g po porciji. Problemi kojimogu nastati zbog nedostatka vlakana uključuju zatvor i upalu creva (divertikulitis), koja pogađa oko50% ljudi starijih od 60 godina. Vlakna takođe mogu pomoći u borbi protiv dijabetesa tipa 2, jerpomažu u usporavanju apsorpcije šećera (tj. glukoze) u krvi. Kao rezultat toga, odrasli koji se leče oddijabetesa mogu uživati u jagodama u umerenim količinama u svojoj ishrani.

Vlakna takođe služe kao izvor hrane za sve zdrave bakterije koje se nalaze u vašim crevima. A kadaone dobro jedu - dobro i rade. Imati uspešne kolonije zdravih crevnih bakterija povezano je saboljom kontrolom šećera u krvi što može pomoći u regulisanju apetita i dovesti do zdravijegmetabolizma.

Jagoda i kontrola težine

Održavanje zdrave težine jedna je od najboljih odbrana protiv dijabetesa tipa 2 i srčanih bolesti, a dane pominjemo koliko je važno za opšte blagostanje tela. Jagode sadrže prirodne šećere, ali su ukupnišećeri prilično niski sa 4 g po porciji.

Smanjivanje šećera i zamena sa manje slatkim desertima može pomoći u gubitku težine, i to tako štopomaže u stabilizaciji nivoa šećera u krvi i hormona gladi, smanjujući epizode ​​gladovanja i prevelikeželje za hranom.

Svi znamo da je deficit kalorija ključan za mršavljenje! I možda vam se desilo da jedete neuporedivomanje a rezultati ipak izostaju. Da li ste probali takozvanu obimnu ishranu sa malo kalorija? Šta jeto?

U principu, to je ishrana koja podrazumeva veće količine hrane bogate hranljivim materijama a nižekalorijske vrednosti. Cilj je biti sit uz mínimum kalorija. Ovakva ishrana uključuje kokice, spanać,zelenu salatu, brokoli, većinu neskrobnog povrća i, naravno, jagode. Ali, ne treba preterivati. Kadakažemo “obimna” ishrana, mislimo na količinu nešto veću od dijetetskih porcija. Dakle, nezavaravajte se da možete neograničeno jesti jagode, pa i bilo koju drugu niskokaloričnu hranu, imršaviti. Mera je ključ svega!

Kao i pomoć “prijatelja”!

Herbafast Fiber sa ukusom jagode

Prirodni preparat koji pomaže u zdravom regulisanju telesne težine, Herbafast Fiber, poznat je posvojoj kombinaciji biljnih vlakana sa kompleksom vitamina i minerala.

Herbafast Fiber sa ukusom jagode prijatnog je ukusa i deluje tako što vezuje vodu i zauzima većiprostor u želucu, a vi imate osećaj sitosti. Samim tim i manje jedete i nemate želju za slatkišima.Kontinuiranim korišćenjem Herbafast Fiber-a značajno se smanjuje procenat masti u organizmu,gube se centimetri i vrlo brzo se vaš trud i zdravo odricanje od hrane odražava na vaš tanji struk.

Herbafast Fiber sadrži optimalnu količinu biljnih vlakana, koja vezuju vodu i zauzimaju prostor uželucu, pa je potreba za hranom manja. Kompleks vitamina i minerala u kombinaciji sa vlaknima jačaimunitet i pomaže da ostanemo zdravi dok mršavimo. Herbafast Fiber poboljšava probavu i podstičeredovno pražnjenje creva. Smanjuje se vreme zadržavanja ostataka hrane u crevima, a samim tim izadržavanje štetnih materija. Toksini i štetne materije se ubrzano izbacuju iz organizma.

Kada na to dodamo i sve prednosti jagode, imamo dobitnu kombinaciju za zdravo i bezbrižnomršavljenje!

Autor: Pink.rs