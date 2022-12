Zima i dolazak hladnog vremena dovode do pogoršanja stanja, kao i povećanja bola kod pacijenata koji imaju različite vrste problema i oboljenja koštanog sistema. Direktor Doma zdravlja West Medic, Dragan Jovićević, za Pink objašnjava zašto je to tako i kako da pomognete sebi.

Jovićević je rekao da u ovom zimskom periodu kada dolazi do naglih osilacija u temperaturi ali i u vazdušnom pritisku koje provociraju na određen način neke sistemske reakcije.

- Ovo se uglavnom odnosi na sve one koji imaju neke degenerativne promene koje traju. One mogu biti vele, manje, mogu se oslakavati na bilo kom zglobu, sitnom, krupnom, na šakama, ramenima, ali i celog kičmenog stuba - rekao je Jovićević.

Kako kaže, reakcija na vreme je ta zbog koje u sitnim zonama u kojima postoje povrede dolazi do smanjenja cirkulacije, jer telo počinje da koncentriše svoju cirkulaciju i pažnju na vitalne zone. Kako dodaje, to dovodi do pojačanja bola.

Jovićević je rekao da je nažalost, kod nas u populaciji česta alternativa lečenju da se nešto prepusti vremenu, u nadi da će da prođe samo.

- Svi misle da će uspeti da istrpe, da će popiti lek i da će ih proći. Loša navika je ono što je najčešća situacija, zatim što ne znaju gde da odu, a treće i ekonomski momenat - rekao je Jovićević.

Kako kaže, sve ove promene kada se ne tretiraju a bolovi upozoravaju, tu bi, dodaje, trebalo nešto uraditi i to ne samo da bi se bol smanjio, moramo videti kako da što više saniramo nastalo stanje. Dodaje da treba da se rasterete zone i da se vrati cirkulacija u njih.

- Treba da revitalizujemo bolne zone, kako bi rasteretili život pacijenta, koji bi onda mogao da se bolje kreće i da bude u što boljem stanju - rekao je Jovićević.

