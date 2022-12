Ne reagujte brzopleto: O čemu sve treba DOBRO da razmislite pre nego što kažete čuveno 'Da'?

Ako mislite da u braku menjate partnera, to vam neće poći za rukom.

To što možda imate određene sumnje u vezi sa brakom je sasvim uobičajena pojava, koja je čak i poželjna. Vaš instinkt je taj koji vas navodi da dovodite u pitanje važne stvari kojima nameravate da se posvetite.

Ni u kom slučaju ne bi trebalo da sabijate te misli i da se suzdržavate da sami sebi postavite neka važna pitanja. Prilično je lako reći „da“ pred matičarom, ali je daleko teže održati zavet i ostati u braku. Mnogo je onih koji romantizuju pojam braka razmišljajući o glamuroznom venčanju i medenom mesecu, a vrlo malo onih koji su svesni da je stvarnost drugačija.

Da li ga volite ovakvog kakav je sada?

Mnogi od nas su u vezi sa osobom koju misle da mogu da promene. Možda razmišljate u pravcu „on mi se dopada, ali postoje neke stvari u vezi sa njim koje bi trebalo da se promene“ ili „ on ima neke strane svoje ličnosti koje mi se ne dopadaju, ali će se vremenom promeniti“. U oba slučaja ne možete biti u većoj zabludi. Ljudi se ne menjaju zato što mi to želimo ili očekujemo od njih. U većini slučajeva, osoba za koju se udajete ostaje kakva jeste do kraja života.

Da li zapravo samo želite da imate glamurozno venčanje?

Najbolji savet koji vam u ovom pogledu možemo dati je: ako zaista želite da se udate, organizujte žurku za širi krug svojih prijateljica i obucite neku glamuroznu haljinu. Zašto? Iz prostog razloga što je ogroman broj devojaka opsednut idejom „venčanja“. Ono o čemu većina ne razmišlja je šta brak predstavlja u stvari. Ako je venčanje sve što vas u suštini privlači, trebalo bi još malo da sačekate sa odlukom o stupanju u brak. Jer iako smo od malena bombardovani sa „srećni do kraja života“, za tu sreću je potrebno mnogo više od glamuroznog venčanja.

Da li planirate da se udate zato što je “pravo vreme” za to?



Možda nikad niste razmišljali u tom pravcu, ali činjenica je da je brak „zarazan“. Ako se većina vaših prijatelja venčala i na putu je da dobije bebu, možda razmišljate o tome da je pravo vreme i za vas da stupite u brak. Možda im čak pomalo i zavidite jer mislite da je to život kakav želite. Međutim, zaista bi bilo dobro da zastanete i zapitate se: da li je to ono što želite SADA? Ne želite da stupite u brak sa nekim i obavežete se do kraja života jer to svi oko vas rade i stavljaju vam pritisak na leđa da je „vreme“.

Da li se udajete isključivo zbog sebe?

U redu, možda ste u određenim godinama kada je brak logičan korak. Vaš prijatelji smatraju da bi trebalo da se udate, a i vaši roditelji su stupili u brak u vašim godinama. Možda vas oni i sa neodobravanjem gledaju jer živite i vanbračnoj zajednici. Takođe, moglo bi se dogoditi i da ste trudni, pa da je udaja logičan korak. Da, postoje brojni razlozi koje vam društvo može nametnuti kako bi vas navelo da se venčate. Međutim, da li se venčavate zbog drugih ili zbog sebe? Da li vi mislite da je on prava osoba za vas ili podležete pritisku okoline?

Da li su vaše vrednosti i ciljevi zaista usklađeni?

Opet ističemo, venčanja su zabavna, ali brak više-manje. Ključni deo uspeha u braku je usklađivanje vrednosti, ciljeva i tradicija do kojih drže dve osobe. Važno je dakle da budete sigurni u to da delite iste poglede kada je u pitanju vaša budućnost. Ne želite da maštate o zasnivanju porodice sa nekim kome je samo karijera na pameti. Želite da zajedno težite ka istim ciljevima. Ne bi bilo dobro da pretpostavljate da on želi isto što i vi.

Autor: