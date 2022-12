Iznenađujuće stvari koje niste znali o PRELJUBI: Nikada ne biste rekli da žene OVO rade

Za preljubu najčešće biraju osobu koju već poznaju.

Iako je varanje u vezama nešto što poput korova nikako ne možemo da iskorenimo, postoje neke manje poznate činjenice o njemu, koje većini ljudi nisu poznate. Ovaj tekst će vam omogućiti da budete u prednosti kada je varanje u pitanju i čak predvidite da li će do njega doći.

Osoba koja vara u vezi najčešće za to odabere nekog koga već zna

Istraživanja su pokazala da osoba koja vara svog partnera u vezi, najčešće za svoje (ne)delo bira nekog koga zna od ranije, jer se tada krivica čini manjom. Kada neko odluči da počini prevaru, to je lakše i izvodljivije sa nekim koga već poznaje, jer nema svih formalnosti i dugotrajnog upoznavanja. Takođe, „druženje sa starom prijateljicom“ je savršen izgovor.

Varanje i ono što prihvatamo kao greh razlikuje se od osobe do osobe

Ne shvatamo svi sve stvari na isti način. Za nekog je odlazak na piće sa drugom osobom, bez obaveštavanja onog sa kim je taj neko u vezi čist čin varanja. Takođe, mnogi ljudi gledaju na bilo kakav kontakt s bivšim kao na varanje. Drugi opet misle da je i dopisivanje na društvenim mrežama varanje, dok je za mnoge ovaj trend postao prihvaćen i uobičajen.

Oni koji češće lažiraju svoje orgazme češće i varaju

Vezivanje na fizičkom nivou se smatra svetim delom ljubavi. Ali, postoje osobe koje lažiraju čak i to. One zapravo glume svoje zadovoljstvo u krevetu i daju svom partneru lažnu sliku o sebi. Svi oni koji su skloni ka tome da lažiraju orgazme češće ujedno i varaju svoje partnere. Ova činjenica se doduše više odnosi na devojke, jer ako muškarac zna da je devojka zadovoljna njegovim učinkom on nema potrebu da je vara.

Mnogi ignorišu varanje jer su uplašeni da će izgubiti svoju vezu



Zaljubljenost bi trebalo da je divna, ali ponekad od nas zna da napravi potpune idiote. Ponekad se događa da se toliko zaljubimo da prihvatamo nešto što smo do tad smatrali nemogućim. Osoba koja vara takođe igra na kartu zaljubljenosti svog partnera, očekujući oproštaj. Stavljanje određene osobe na pijedestal i strah od gubitka veze može vas naterati da oprostite prevaru ili je potpuno ignorišete.

Nedostatak hemije je najčešća pokretačka sila za varanje

Kada je reč o muškarcima, čini se da je hemija sve. Ona je nešto najmoćnije što ih vezuje za neku osobu. Muška lista zadovoljstava obično ima tu jednu tačku označenu podebljanom bojom. Čak i muškarac koji smatra da zaista voli neku devojku, ako ne oseća više hemiju prema njoj, on je spreman da je prevari.

