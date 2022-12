Muči vas neprijatan zadah? Devet načina kako da zauvek rešite ovaj problem

Uz oralnu higijenu, najvažniji je način ishrane.

Najčešći uzroci lošeg zadaha, koji nemaju veze sa tim šta ste konzumirali, pre svega su: loša oralna higijena i gastroenterološki problemi.

Tu može pomoći češće pranje zuba i čišćenje zubnim koncem, ali i posvećivanje više pažnje zdravoj ishrani.

1. Sveže bilje

Ljudi su već od davnina primetili da im je dah svežiji nakon što pojedu zeleno lisnato povrće. To je zasluga hlorofila koji lišću daje zelenu boju. Osim što uništava mikrobe u ustima i tako pomaže u borbi protiv neugodnih mirisa u usnoj šupljini, hlorofil ujedno uklanjanja i toksine u probavnom sistemu. Zato onima koji pate od lošeg zadaha, stručnjaci preporučuju da jedu zeleno lisnato povrće ili da piju sokove od sveže ceđenog povrća.

Peršun je jedan od najpoznatijih boraca protiv lošeg zadaha, no i drugo bilje može biti jednako učinkovito. Korijander, zelena metvica, ruzmarin i drugo bilje bogato hlorofilom pomaže u sprečavanju lošeg zadaha. Možete žvakati bilje ili od njih napraviti čaj.

2. Jogurt

Dnevna doza jogurta dokazano smanjuje nivo hidrogensulfida u ustima, koji uzrokuju zadah, ali i rešava se nezdravih bakterija, jer je jedno istraživanje dokazalo smanjenje karijesa i bolesti desni kod osoba koje ga redovno konzumiraju.

3. Jabuke, celer i ostala hrskava hrana

Jabuke, šargarepe, celer i slične namirnice pomažu u povećanoj proizvodnji tečnosti koja održava usnu šupljinu ispranom i čistom.

4. Đumbir

Iako se odavno koristi kao lek za smirivanje želučanih tegoba, isto povoljno deluje i na loš zadah. Za ispiranje usta, narežite sveži đumbir i pomešajte ga s limunom i toplom vodom. Đumbir žvaćite sirov, a ako vam je jako ljut, možete ga jesti s parčetom jabuke.

5. Paprika, papaja i ostalo voće bogato C vitaminom

Bakterije odgovorne za proizvodnju lošeg zadaha nisu u dobrim odnosima s C vitaminom, koji je važan u prehrani pri sprečavanju bolesti desni i giingivitisa. Premda mnogi ljudi uzimaju C vitamin u obliku dodatka prehrani, pripazite jer on može uzrokovati i gastroenterološke probleme koji pak mogu još više pogoršati zadah.

6. Zeleni čaj

Dok kiseline i enzimi iz kafe mogu vaš dah učiniti mirišljavim poput mešavine prljavih čarapa i poljskog toaleta, zeleni čaj sprečava loš zadah, za šta su zaslužni flavonoidi koji se u njemu nalaze.

7. Semenke komorača

U mnogim kulturama ova se namirnica smatra prirodnim lekom probavnih smetnji, no jednako dobro utiče i na sprečavanje lošeg zadaha, jer kao i hrskave namirnice, utiče na povećanu proizvodnju sluzi u ustima, dok ulje komorača ima antibakterijsko delovanje koje isto može ‘ukloniti’ mikrobe koji stvaraju zadah.

Semenke komorača (Foeniculum vulgare) sadrže protupalne i antioksidativne sastojke koji ublažavaju loš zadah tako što poboljšavaju probavu i uništavaju toksine u našem probavnom traktu.

Takođe, suzbijaju loš zadah tako što sprečavaju rast gljivica u ustima. Žvaćite kašiku semenki komorača nakon obroka, ali ih na kraju obavezno ispljunite. Možete napraviti i čaj od komorača ili ga dodati u vaša jela.

8. Voda

Još jedan razlog da popijete dnevnu dozu vode. Voda deluje kao čistač i podstiče proizvodnju pljuvačke.

9. Sve što sadrži mentu

Kad sve ostalo propadne, zamaskirajte neugodan zadah bombonima ili žvakaćim gumama koje sadrže mentu. Žvakaće gume bez šećera mogu povećati proizvodnju pljuvačke koja može nežno isprati bakterije, pa birajte takve.

Nije slučajno da većina pasti za zube sadrži upravo mentu. Sastojci ove biljke daju osjećaj svežine i čistoće u ustima, ali i mnogo više od toga.

Njeni aktivni sastojci uništavaju bakterije i gljivice u ustima. Zato nakon svakog obroka žvaćite nekoliko svežih listova mente, a na kraju ih i progutajte.

