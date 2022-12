Koliko je zapravo potrebno da se prebrodi raskid? Nije kako smo mislili

Razvod ili raskid smatra se drugim najstresnijim životnim događajem.

Prekid veze nikada nije lak, čak i ako je to dobra odluka u vašem životu. Iako bi moglo da se čini da je malo lakše za osobu koja je inicirala raskid, obe strane pate.

Vašem umu je potrebno vreme da se "izleči", a to je ono što treba da date sebi - vreme.

Možda mislite da će vam trebati godine da prebolite raskid, ali prema rečima stručnjaka, to ne traje toliko dugo koliko mislimo. Naravno, dužina vaše veze igra vitalnu ulogu u tome koliko je lako ili teško nastaviti dalje, ali dobra vest je da je za to potrebno manje vremena nego što smo do sada mislili.

Koliko je potrebno da se prevaziđe raskid?

Prekid veze može da nosi sa sobom niz negativnih emocija. To može da utiče na vaše samopoštovanje, utičući na različite aspekte vašeg života. Verovatno ste čuli da je potrebno pola vremena trajanja veze da se prebrodi raskid, ali smatra se da to zapravo nije tačno. Nekoliko faktora dolazi u igru, na primer kako razmišljate o svojoj vezi i sebi posle. Međutim, prema kliničkom psihologu dr Ramani Durvasula, potrebno je oko šest nedelja da se priviknete na život bez nekadšnjeg partnera, prenosi The List.

- Svojim klijentima sve vreme govorim: dajte sebi šest nedelja - ističe dr Ramani.

Studija iz 2007. je pokazala da je 71% reklo da im je trebalo oko tri meseca da prebrode raskid, dok je istraživanje iz 2017. pokazalo da je za to potrebno oko šest meseci. Ipak, svaki odnos je jedinstven.

Društvene mreže mogu da otežaju da prebrodite raskid

Najbolje je prekinuti sve veze i sve oblike komunikacije odmah nakon raskida da biste mogli da nastavite dalje, ali društveni mediji to otežavaju. To može da bude još izazovnije u svetu u kome je većina nas pri društvenim medijima.

Autor: