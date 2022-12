Šest stvari koje bi trebalo da primenite ako želite da zaboravite bivšeg partnera

Kada se ljubavna veza raspadne, većinom se oni koji su u njoj bili osećaju kao da se ceo svet oko njih raspao

Koliko god da je situacija u vezi bila napeta i nepodnošljiva, kraj uvek deluje kao najtragičniji scenario od svih. Razumljivo je s toga da ste potpuno rastrgani iznutra i da osećate kao da vas pola nedostaje. Teško vam je da prihvatite da je kraj, što je dokaz da su vaša osećanja bila iskrena.

Međutim, ono što svako nakon raskida želi je da pronađe

efikasan način da preboli datu osobu. Prirodno je da želite sebi makar malo da olakšate, a ne da dodatno otežavate. Ali, velike su šanse da možda nesvesno radite neke stvari koje produžavaju vašu bol. S kojim bi to samo-destruktivnim stvarima trebalo da prestane ako želite da zaboravite bivšeg?

Prestanite da ga pratite na društvenim mrežama

Biće vam i više nego izazovno da nakon raskida, „ostanete prijatelj“ sa bivšim na društvenim mrežama. Na ovaj način ćete uvek imati u vidu šta on radi, s kim se viđa i gde se kreće. Ali, zašto biste to sebi radili? Za vas na njegovom profilu više nema ništa interesantno. Nije vaša stvar s kim on izlazi i kako provodi svoje vreme bez vas. Prestanite zato da ga pratite na društvenim mrežama.



Ne raspitujte se o njemu

Ako ste već raskinuli s njim, zaista nema smisla da se raspitujete o njemu. Međutim, vrlo lako se može dogoditi da vam ljudi koji vas poznaju oboje, govore stvari o njemu, čak i ako ih niste ništa pitali. To može biti mač sa dve oštrice. S jedne strane želite da znate da li on pati za vama i potencijalno želi da se pomirite, dok s druge ne želite da znate ništa o njemu. U takvoj je situaciji najbolje prekinuti svakog ko vam njega spominje i reći da ne želite da znate ništa.

Ne šaljite mu poruke (posebno ne pod uticajem alkohola)

Velike su šanse da će vam neposredno nakon raskida bivši nedostajati da ćete dobiti želju da ga kontaktirate kako biste razgovarali sa njim o onom što se desilo među vama. Međutim, to će samo stvari učiniti gorim, naročito ako to uradite dok ste pod uticajem alkohola. Ako mu pošaljete poruku i on ne odgovori, osećaćete se prilično jadno. Takođe, ako ga pozovete i on vam odbije poziv, to će srozati vaš ego na minimum.

Ne ulazite u novu vezu odmah

Iako se pojedinci zaklinju da je jedini pravi lek za zaboravljanje jedne osobe započinjanje veze sa drugom, to je zaista pogrešan put. Nakon raskida svakom je od nas potrebno vreme da procesuira ono što se dogodilo i zaleči svoje srce. Vi ne biste želeli da budete nekom veza za oporavak, zar ne? Pa zašto biste nekog ko je apsolutno nevin iskorišćavali na takav način?



Prestanite da se prisećate samo lepih stvari

Nakon raskida, čini se kao da se naš vlastiti um poigrava sa nama i navodi nas da se prisećamo samo lepih stvari u vezi koja je prekinuta. Shodno tome zaboravljamo na stvari koje su bile loše i koje su dovele do raskida. Da je sve zaista bilo tako sjajno, ne biste bili tu gde ste sada. Zaista je potrebno da se potrudite da se suočite sa stvarnošću, ako želite da nastavite dalje.

Nemojte da pokušavate da mu se vratite

Jednostavno nemojte! Da vas taj muškarac zaista voli potražio bi vas i inicirao bi pomirenje sa vama. Ako je odlučio da prekine vezu sa vama i pusti vas tek tako, pokažite da imate malo dostojanstva i ne pokušavajte da se pomirite sa njim. Da bi se dvoje ljudi pomirilo potrebna je inicijativa s obe strane, što znači da ne vredi da sami pokušavate bilo šta da popravite.

Autor: