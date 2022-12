Kako da znate da vam nedostaje vitamin B12 ?

Postoji zaista mnogo vitamina koji su nam potrebni za održavanje zdravog duha i tela. Ipak, par njih se izdvaja. Jedan od njih je svakako B12 koji je izuzetno važno pratiti zbog njegove uloge u opštem zdravlju organizma. Naime, ovaj vitamin je uljučen u skoro sve - od proizvodnje crvenih krvnih zrnaca do rasta noktiju!

Vitamin B12 je rastvorljiv u vodi, što znači da vaše telo ne može da ga skladišti u masnom tkivu. Kaorezultat toga, ovaj vitamin morale unositi hranom. Izvori vitamina B12 uključuju školjke, govedinu,piletinu, losos, mleko, jaja i obogaćeni nutritivni kvasac.

Šta je vitamin B12?

Evo šta treba da znate o vitaminu B12, od naučno podržanih zdravstvenih prednosti do preporučenogdnevnog unosa.

Vitamin B12 ili kobalamin se prirodno nalazi u životinjskoj hrani. Takođe se može dodati u hranu ilisuplemente. Vitamin B12 je neophodan za formiranje crvenih krvnih zrnaca i DNK, a takođe je ključniigrač u funkciji i razvoju moždanih i nervnih ćelija.

Vitamin B12 se vezuje za proteine u hrani koju jedemo. Hlorovodonična kiselina u želucu odvaja vitaminB12 od proteina u hrani. Vitamin B12 se zatim apsorbuje u telu i kombinuje sa proteinom koji proizvodistomak koji se zove unutrašnji faktor. Ako osoba ne može prirodno da stvori unutrašnji faktor, smatra seima takozvanu pernicioznu anemiju, poteškoću da apsorbuje vitamin B12 - što iz dijetetskihsuplemenata, što iz namirnica.

Vitamin B12 takođe pomaže efikasnom funkcionisanju nervnog sistema. Radeći zajedno sa vitaminom B9(folat), pomaže boljem funkcionisanju gvožđa i pomaže telu da napravi zdrava crvena krvna zrnca.Zajedno, folat i vitamin B12 rade na proizvodnji S-adenozilmetionina (SAMe), jedinjenja koje pomaže uraspoloženju i imunološkoj funkciji.

Odakle potiče vitamin b12?

Vitamin B12 proizvode mikroorganizmi koji žive u zemljištu i vodi. Ljudi i druge životinje zatim apsorbujuove mikroorganizme u svoje sisteme kroz hranu koju jedu i vodu koju piju. Naši preci su zalihe B12dobijali u obliku bakterija na korenastom povrću izvučenom iz zemlje, pijući vodu iz prirodnih izvora, kaoi iz bilo kog mesa koje su konzumirali.

Problem sa današnjim čestim nedostatkom B12 je u direktnoj vezi sa savremenim sanitarnim metodamakoje se koriste za higijenu useva i dekontaminaciju zaliha vode. Povrće koje kupujemo ima tendenciju dase prethodno dobro izriba, a voda koju pijemo obično se tretira hlorom.

Iako su ove prakse odlične iz mnogih drugih razloga – kao što je zaustavljanje širenja bolesti koje seprenose vodom – to znači da je teže doći do 'prirodnih' izvora B12 nego što je to bilo u prošlosti.

Prirodni izvori vitamina B12

Ako niste sigurni da li dobijate dovoljno vitamina B12, razgovarajte sa svojim lekarom o tome dauradite test krvi, dodate odgovarajuću hranu svojoj ishrani i eventualno uzmete suplemente. Ipak,ukoliko na vašem meniju često imate ribe, školjke, džigericu, crveno meso, jaja, mlečne proizvode kaošto su mleko, sir i jogurt, ojačani nutritivni kvasac, različite žitarice, obogaćeno sojino ili pirinčano mleko– verovatno je nivo B12 u vašem organizmu na zadovoljavajućem nivou.

Naravno, uvek je dobro obratiti pažnju i osluškivati svoje telo jer ono jasno komunicira sa nama, pitanjeje samo da li ga slušamo. Dakle, kako možete znati da patite od nedostatka vitamina B12?

Merenje vitamina B12 u krvi zapravo nije najbolji način da se utvrdi da li neko ima nedostatak, jer nekiljudi sa nedostatkom mogu pokazati normalne nivoe B12 u krvi. Nivoi metilmalonske kiseline u krvi,proizvoda razgradnje proteina i homocisteina su bolji markeri koji beleže stvarnu aktivnost vitamina B12.Ove vrednosti se povećavaju sa nedostatkom vitamina B12. Procenjuje se da do 15% opšte populacijeima nedostatak vitamina B12.

Nedostatak vitamina B12 karakterišu hematološki i neurološki efekti, u rasponu od blažih manifestacijakao što su umor i parestezije, do ozbiljnih karakteristika poput pancitopenije i degeneracije kičmenemoždine.

Znaci nedostatka vitamina B12

Umor, slabost ili vrtoglavica: Svi smo mi s vremena na vreme umorni ali, mnogi ljudi pate od hroničnogumora i povezuju ga sa nedostatkom sna. Postoji mnogo razloga zbog kojih možete osetiti slabost ilivrtoglavicu, ali nedostatak vitamina B12 je čest faktor.

Anemija: Anemija može biti uzrokovana nedostatkom unosa vitamina B12 ili nemogućnošću da se B12apsorbuje iz hrane. Simptomi anemije mogu uključivati umor, kratak dah, migrene i ubrzan rad srca idisanja.

Bleda ili žućkasta koža: Pod bledom kožom ne podrazumevamo da ste ovog leta proveli premalo danana suncu. Ako je vaša koža mnogo bleđa od normalne, ima žućkastu nijansu, to može biti povezano sanedostatkom vitamina B12 jer, nedostatak uzrokuje probleme sa proizvodnjom crvenih krvnih zrnaca uvašem telu.

Stres, anksioznost i depresija: Pitanja mentalnog zdravlja su u današnje vreme izuzetno važna. Posledicestresa mogu biti razorne za osobu koja pati od anksioznosti i depresije, kao i za njihove porodice. Studijepokazuju korelaciju između nivoa B12 i sposobnosti pacijenta da drži pod kontrolom eventualnesimptome narušenog mentalnog zdravlja. Pacijenti sa visokim nivoom vitamina B12 bili su u stanju daprevaziđu stres i anksioznost brže od onih sa niskim nivoom ili nedostatkom.

Nedostatak vitamina B12 i telesna težina

Ovaj vitamin usko je povezan i sa telesnom težinom i utiče na nju u oba pravca – može doprineti ipovećanju i smanjenju kilaže osobe kojoj je poremećen nivo vitamina B12.

Konzumiranje adekvatne količine vitamina B12 može ubrzati metabolizam i pomoći da izgubite višakkilograma. Sa druge strane, nedostatak vitamina B12 stvara stres za telo i otežava da bude aktivan, pačak i da obavlja svakodnevne zadatke. Ovo može smanjiti vašu sposobnost da izgubite težinu.

Ovo se objašnjava činjenicom da B12 igra suštinsku ulogu u energetskom metabolizmu u telu. Naime,vitamin B12 je koristan za mnoge metaboličke procese u vašem telu, uključujući metabolizam proteina imasti. B12 pomaže vašem telu da razgradi masti i proteine koje svakodnevno konzumirate, što dovodido temeljnije iskoristivosti hrane koju jedete. Ako imate nizak nivo B12, vašem telu će biti teže da prođekroz ovaj proces, što može dovesti do povećanja telesne težine.

Zdravstvene prednosti vitamina B12

Vitamin B12 ima mnoge zdravstvene prednosti. Poznato je da pomaže pamćenju, raspoloženju,nervnom sistemu, nivou gvožđa, zdravlju srca, kosi, noktima i koži.

Zdravlje krvi

Kako smo već napomenuli, vitamin B12 je važan faktor u pomaganju telu da proizvodi zdrava crvenakrvna zrnca. Kada telu nedostaje ili ima nizak nivo vitamina B12, to može dovesti do nepravilnog razvojacrvenih krvnih zrnaca. Kao rezultat, crvene krvne ćelije postaju veće i nepravilnog oblika što sprečavanjihovo kretanje iz koštane srži u krvotok.

Zdravlje kože

Poznato je da vitamin B12 pomaže koži, kosi i noktima. Nedostatak vitamina dovodi do obojenih mrlja,hiperpigmentacije kože, vitiliga, smanjenog rasta dlake i još mnogo toga.

Zdravlje srca

Studije pokazuju da vitamin B12 smanjuje nivo homocisteina u krvi. Homocistein je aminokiselina koja jepovezana sa porastom srčanih bolesti. Istraživači su otkrili da ljudi koji imaju umereno povišen nivohomocisteina imaju veću stopu srčanog i moždanog udara.

Vitamin B12 i magnezijum

Vitamin B12 i magnezijum su esencijalni hranljivi sastojci koji igraju važnu ulogu u održavanju zdravlja iobezbeđivanju energije. Oba elementa rade u harmoniji kako bi “isporučili” vitalne hranljive materijevažne za svakodnevno funkcionisanje.

Prednosti vitamina B i magnezijuma koji rade u tandemu:

* Pomažu normalnoj funkciji nervnog sistema* Doprinose prirodnom povećanju energije* Smanjuju umor

Autor: Pink.rs