PRAVE SE DA SU HLADNI, A USTVARI SU JAKO EMOTIVNI: Ovi HOROSKOPSKI znaci samo VEŠTO GLUME!

Verujemo da ste u toku života upoznali ljude koji su vam svoje emocije dali "na tacni", ali i one od kojih ste za mrvu ljubavi morali da se pomučite. Dok jedni lako "puste suzu" i otvore svoje srce, drugi emocije gledaju kao na slabost i ranjivost.

Astrolozi kažu da je nekim horoskopskim znacima potrebno dosta hrabrosti i vremena da nekome pokažu emocije. Međutim, kad to urade, znaćete da vas iskreno vole i poštuju.

Prema rečima astrologa, ova tri horoskopska znaka se predstavljaju kao "hladne" osobe, a zapravo su vrlo emotivni.

1. Ovan

Ljudi često misle da Ovnovi nisu ranjivi, ali to je daleko od istine. Ovi ljudi žude za pažnjom, ali žele da budu nezavisni. To može dovesti do loših izbora i impulsivnog ponašanja.

Vrlo su osetljivi i sve primaju k srcu, samo što to ne pokazuju kroz plač i suze, već kroz ljutnju i ishitrene postupke.

2. Lav

Lavovi obožavaju pažnju. Veoma im je važno da su prihvaćeni i ne mogu da budu srećni ako se osećaju nevoljeno i nepoželjno. Kada ih neko ignoriše, osećaju se veoma ranjivo.

Često se boje da će biti zaboravljeni ili neshvaćeni, ali to kriju od okoline jer ne žele da bilo ko ima uvid u njihove najdublje strahove.

3. Škorpija

Iako su naizgled hladne kao led, Škorpije imaju vrlo intenzivne emocije. Vrlo su tajnovite, a na svaki znak odbijanja ili omalovažavanja se još više povlače u sebe. Ne žele nikome da pokažu da su povređene, iako u sebi trpe veliku bol koja može da preraste u želju za osvetom, piše Index.hr.

Autor: