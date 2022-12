Evo kako prečesta masturbacija i upotreba seks igračaka utiču na vaše telo

Ako ste zabrinute da ćete osećati posledice zbog prečeste masturbacije i upotrebe seksualnih igračaka, možete odahnuti.

Pop Sugar popričao je s direktorkom programa ženske seksualne medicine na Univerzitetu Stanford Leom Milhajzer, koja tvrdi da česta upotreba seksualnih pomagala neće ostaviti posledice, piše Index.

– To pitanje mi je najdraže, jer ne, neće vam naštetiti. Naprotiv, seksualne igračke samo poboljšavaju seksualne funkcije. Naravno, ako je koristite satima na dnevnoj bazi, moguće je da vam vagina postane manje osetljiva, ali to je samo privremeno. No većina žena to ne čini pa nema razloga za brigu – rekla je Milhajzer.

Napominje da su seksualne igračke odlične za istraživanje intimnosti, bilo da ih koristite s partnerom ili same, a naročito su korisne onim ženama kojima je potrebno malo više stimulacije da postignu orgazam.

– Igračke su jako potrebne i korisne ženama koje imaju poteškoća u postizanju orgazma, posebno nakon menopauze. Mlađe žene možda brine hoće li postati ovisne o toj dodatnoj stimulaciji. To ne znači da neće postići orgazam bez njih, ali moguće je da će više uživati u seksu u kojem koriste igračku. I to je u redu – dodaje. Najbolje je da povremeno koristite igračku, a povremeno ne, ali najvažnije je da radite ono s čim ste najzadovoljniji, naglašava na kraju.

