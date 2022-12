Koja poza u seksu sagoreva najviše KALORIJA? Ovo je SAVET seksologa!

Seks je dobar za borbu protiv stresa, a koristan je i kada je u pitanju održavanje kilograma. Tokom seksa, zavisi od pozicije, aktivirani su gotovo svi mišići nogu, ruku, ramena i stomaka.

Savet seksologa Bashira Ahmeda Roya jeste da ukoliko parovi žele seksom da održavaju figuru moraju svoje seksualne aktivnosti da produže na najmanje 15 minuta.

Jedna od poza koja najviše aktivira mišiće muškaraca je tradicionalna misionarska.

Dok je na svojoj partnerki on se održava rukama i nogama i tako balansira da je ne bi prignječio i povredio. To podrazumeva pokretanje različitih većih ili manjih grupa mišića, uključujući i one u području abdomena, kao i sagorevanje kalorija.

Vrlo je čest slučaj da žene koje ne mogu da postignu orgazam, ukoliko sednu na svog partnera i tako kontrolišu penetraciju lako dožive vrhunac.

Međutim, žene takođe moraju da nauče da kontrolišu svoj orgazam i da se održe na partneru što je duže moguće, jer na ovaj način aktiviraju mišiće ramena, ruku i butina.

15 minuta strastvenog ljubljenja ujutro, popodne i uveče, triput nedeljno, sagoreva oko 100 kalorija dnevno. To je 36.500 kalorija na godišnjem nivou, što je jednako gubitku od oko 4 kilograma.

