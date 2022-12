Stomatolog otkriva zašto ne treba prati zube odmah nakon što popijete sok od pomorandže

Svako od nas, kako osnovna higijena i nalaže, posle obroka pere zube, kao i pre odlaska kod stomatologa. Ipak, nakog konzumranje određenih napitaka ne treba odmah posegnuti za četkicom za zube, a nakon stomatološkog pregleda potrebno je izbegavati određenu hranu i piće.

Stomatolog dr Kaled Kazem otkriva nekoliko važnih koraka pre, ali i nakon posete stomatologu.

- Važno je da perete zube i izbegavate određenu hranu, poput belog luka, pre svog termina kod zubara. Takođe, pre pregleda bi trebalo izbegavati kafu, čaj, gazirane napitke i crno vina jer svi oni mogu obojiti vaše zube - rekao je stomatolog, a prenosi "Mirror.co.uk".

Nakon pregleda i procesa poliranja zuba potrebno je izbegavati sok od pomorandže, zbog kiselosti, kao i gazirane sokove.

Pranje zuba nakon što popijete sok od pomorandže je najveće greška, ističe stomatolog, jer se tako mogu izgubiti važni minerali, a to može imati i estestke posledice kao što je gubitak sjaja zuba.

- Postoji faza, kada pijete kiseli napitak, to je ono što mi zovemo demineralizacija i to je faza u kojoj se minerali eliminišu iz zuba. Nakon toga pljuvačka bi dovela do remineralizacije, vraćanja minerala u zube. Ali ako operete zube pre nego što dođe do faze remineralizacije, izbeći ćete ovu fazu. Zato je dobro sačekati pola sata do sat vremena nakon konzumiranja kisele hrane i pića, pa onda oprati zube - objasnio je stomatolog.

Dr Kazem preporučuje pranje zuba dva puta dnevno, najmanje po dva minuta. Uveče je poželjno i duže pranje da bi fluorid u zubnoj pasti, koji pomaže u sprečavanju karijesa, mogao delovati celu noć.