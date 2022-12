Snažno utiče na ljubav i strast: Tri saveta psihijatra za lučenje dopamina, hormona SREĆE

Poslušajte savete stručnjaka.

Dopamin, hormon sreće, izuzetno je važan za pozitivno raspoloženje. Odgovoran je za centre zadovoljstva u našem mozgu, toliko smo postali opterećni budućosti, da zaboravljamo da živimo u sadašnjosti, a potpuna prisutnost je preduslov za sreću i uspeh u vezama, od porodičnih i platonskih, do prijateljskih i ljubavnih.

Psihijatar Danijel Liberman objasnio je kako da pojačate i kontrolišete dopamin u svom organizmu da bi on povoljno uticao i na ljubavne odnose i život uopšteno:

1. Vežbajte da upravljate mislima

Umesto da težite nečem još boljem i sjajnijem i stalno trčite za nekom novom dozom sreće, pokušajte da je osvestite i osetite ovde i sada, u stavrima koje imate. To ne znači da sebe treba da sprečite u napredovanju, već da vežbate prisutnost i zahvalnost u svakom trenutku života. Ovo donasi dodatnu sreću.

2. Ograničite korišćenje tehnologije

Tehnologija je neverovatno sredstvo da ostanete povezani sa voljenima – ali takođe ima potencijal da naškodi vašim odnosima. Boravak u svetu društvenih mreža lako može da vas izmesti iz saašnjeg trenutka. Postoje načini da se tehnologija koristi pažljivo, pa je prema psihijatru važno da prepoznamo ograničenja tehnologije kada je u pitanju prava, iskrena veza.

– Nauka i tehnologija su nas zaveli u pogrešnu ideju da mogu da obezbede sve što nam je potrebno. A to apsolutno nije tačno jer ono što nam je zaista potrebno nema nikakve veze sa naukom i tehnologijom – kaže on.

– Ono što nam je zaista potrebno su stvari kao što su prijateljstvo, ljubav, smisao i umetnost. Ono što nam je potrebno su magični trenuci u životu kada osećamo da živimo na vrhu našeg postojanja. A ti magični trenuci ne dolaze iz novih televizora sa velikim ekranom. Ne dolaze sa najnovijeg mobilnog telefona. Pojave se iz vedra neba kada to najmanje očekujemo, i odjednom shvatimo kakav je osećaj biti živ.

3. Razumeti strast

Kao što je Lieberman ranije pomenuo, dopamin je ono što nam daje strast. Strastvena ljubav je iskustvo koje je izuzetno povezano sa dopaminom. To je divna stvar, ali ne traje večno, i to je u redu. “U proseku traje oko 12 meseci, a onda šta god da radimo, počinje da bledi”, kaže Liberman.

– Mnogi ljudi prave grešku mešajući kraj strastvene ljubavi sa prestankom veze i kažu – Odljubio sam se od ove osobe. Moram da nađem nekog drugog. Zatim staju na “hedonističku traku za trčanje”, gde neprestano traže strasnu ljubav. To nije recept za sreću – objasnio je psihijatar.

Kako onda razlikovati ljubav od strasti?

– To je više fenomen ispunjenja, zadovoljstva ovde i sada. To je samo onaj duboki osećaj da ste srećni i zadovoljni sa nekim čiji je život isprepleten sa vašim, a znate da vam je uvek čuvao leđa. I na neki način, to je prijatnija vrsta ljubavi od intezivne strastvene ljubavi. Razumevanje kako se strastvena ljubav menja tokom vremena je ključno za zdravu, uspešnu vezu; s druge strane, uvek jurnjava za dopaminom koji dolazi sa strasnom ljubavlju neće rezultirati odnosom koji će vam doneti sreću i ispunjenje na duže staze.

Autor: