Otkrijte dobru stranu svoje ličnosti: Šest znakova da ste izuzetno HARIZMATIČNA osoba

Evo koje osobine krase harizmatične osobe.

Određene osobine otkrivaju da imate jak autoritet i uticaj na druge ljude, a samim time i odlične predispozicije da postanete vođa. Ako imate ovih šest osobina, tada se za vas može reći da ste vrlo harizmatični.

Radi se o kvalitetima koji su dobri i poželjni, ali mogu smetati mnogim ljudima – uz vas se mogu osećati ugroženo (znaju da ste mentalno jači i stabilniji od njih) ili su jednostavno zavidni. Ovo su karakteristike harizmatičnih ljudi:

1. Otvoreno govorite o svojim osećanjima

Kod vas nema sredine – kada se prihvatite nečega, to ćete odraditi maksimalno kako treba ili nećete uopšte započeti s tim. Kada osetite strast prema nečemu, borićete se za to svim silama, bez obzira na sve. Vi ništa ne radite polovično.

Ne treba vam puno vremena da se otvorite pred novim ljudima. Niste skloni da ulepšavate ono što osećate i vrlo ste iskreni, a neki ljudi to ne vole. To što će neko znati kako se zaista osećate ne zadaje vam puno brige. Ne zamarate se šta će ljudi misliti o nekim vašim rečima ili potezima, niti vas brine šta će kasnije misliti o vama.

2. Iskreno brinete o svemu

3. Nemilosrdan ste borac

Ako dođete u sukob s nekim, to može postati borba do smrti. Međutim, za razliku od mnogih ljudi, intenzitet te borbe ne pokazujete baš uvek kao čistu, nekontrolisanu agresiju. Vi izračunate rizike i dobro procenite situaciju pre početka ratovanja, a to vam daje prednost. Mnogima to jako smeta jer znaju da ste bolji i imate više šanse za pobedu.

4. Vaše reči su sažete i uverljive

Vi baš nikada ne govorite nešto u šta čvrsto ne verujete. Odličan ste govornik i vaše reči imaju težinu koja deluje na druge kao magnet. Za vas se može reći da usta nećete ni otvoriti ako iz njih neće izaći nešto puno samopouzdanja. U nekim ljudima to izaziva osećaj ljubomore jer nemaju tih sposobnosti dok vi to radite s lakoćom.

5. Vrlo ste iskreni i pošteni

Direktni ste i nikako ne volite da trošite svoje vreme na gluposti, a to je ono što mnogima smeta. Kada nešto kažete, vi čvrsto verujete u to, bilo to pozitivno ili negativno. Pošteni ste i vrlo jednostavni.

6. Uživate u dubokim i smislenim razgovorima

Tzv. mali razgovori o, recimo, vremenu ili sinoćnjoj utakmici, vama su jednostavno dosadni, kao i tračaranje drugih ljudi. Vi volite razgovore koji imaju dubinu i nakon kojih se osećate ispunjeno. Uživate u inteligentnim raspravama, u razgovorima o filozofiji, psihologiji, duhovnosti, umetnosti i sličnom.

