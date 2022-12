ZAKON OGLEDALA: Sve što vam smeta kod drugih je zapravo projekcija vas samih

U životu postoje različiti zakoni i pravila, a često je putovanje kroz život jednostavnije nego što mi to mislimo. Da li ste čuli za zakonogledala? On podrazumeva da je ceo svet ogledalo u kome se mi ogledamo, a treba obratiti pažnju na dve stvari:

1. Ono što primećujemo kod drugih ljudi često je projekcija nas samih - Projekcije su ono što imamo, ono što se nalazi duboko u nama. Možemo to ignorisati, biti nesvesni, potisnuti te slike. Ali još uvek je tu, i dalje se manifestuje. Na primer, u onome što mislimo o drugima, ne znajući detalje o njima i ne sagledavajući sliku u celini. Ono što prvo primetimo kod drugih, to je naš fokus - možda smo to duboko potisnuli u sebi.

2. Ako vam život ne odgovara i sve je loše, onda je vreme da razmislite - šta mi pokazujete ovom svetu, pa on daje upravo takav odraz. Kada imamo negativan pogled na njega, on se širi i množi i počinjemo stvari da posmatramo negativnije. Shodno tome, refleksija je jednostrana, nerealna i štetna za nas.

3. Sve što je izvan nas je nekako deo nas - Naše okruženje je deo nas. Naša teritorija prisustva je deo nas. Naše misli i akcije su takođe deo nas. Možemo uticati na većinu svega oko nas i to ne smemo da zaboravimo. Možemo da promenimo fokus. Možemo da napravimo nove izbore.

4. Zakon ogledala se može odražavati na vaše postupke - Na primer, kada ustanete negativni i neraspoloženi i krenete da kritikujete druge ljude, loši ste u komunikaciji, zaboravljate stvari, pravite greške - na sve ovo utiče negativnost.

5. Umesto da kritikujemo i odbacujemo ono što se dešava, važno je razumeti šta nam tačno život govori o nama samima kroz zakon ogledala. Korisna pitanja koja možete sebi da postavite:

Šta emitujem svetu?

Šta mi osoba iz mog okruženja i stav prema njoj govori o meni samoj?

Šta je prethodilo tome da sam dobio toliki talas negativnosti iz sveta ili da sada vidim mnogo loših stvari okolo?

Da li shvatam kako, na koji način komuniciram sa ovim svetom i kako dajem svoju vrednost ovom svetu?

