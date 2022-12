Četiri reči i fraze mnogima su gotovo uzrečica, a donose samo loše, blokiraju vas i mogu da unište samopouzdanje

Saznajte koje četiri reči svi govore, a donose lošu sreću i blokiraju uspeh.

Znamo da reči imaju moć. One govore mnogo o vama, ali i govore vama, utiču na druge, menjaju život.Volim dobre, jake reči koje nešto znače, govorila je Luiza Mej Alkot. Ali postoje i one reči koje loše utiču na samopouzdanje, blokiraju nas, a svi ih vrlo često izgovaramo.Evo nekoliko reči i fraza koje treba da izbegavate da koristite ako želite da podignete samopouzdanje:

1. Pokušaću



Na primer: 'Pokušaću da to uradim do sledećeg sastanka.'

U ovom kontekstu 'pokušaću' znači 'nisam sigurna da li ću uspeti'. Takođe, ljudi koji su navikli da udovoljavaju drugima kažu 'pokušaću' umesto 'ne'. Umesto 'poklušaću' koristite 'hoću' i 'neću' i život će vam zaista biti lakši.



2. Možda



Na primer: 'Možete li to učiniti do petka?' Takvo pitanje budi unutrašnjeg analitičara u svakoj osobi. Razmišljamo šta sve moramo da uradimo i da li imamo slobodnog vremena da završimo dodatni projekat. Paradoksalno, kada vam nedostaje samopouzdanja, ne možete reći 'ne'. Obično kažete 'možda...' u nadi da će ton vašeg glasa naterati osobu da odustane. Samouverena osoba će jednostavno reći 'ne'. Uz to, može da doda: 'Ali mogao bih to do sledeće srede.' Međutim, neće reći 'možda' i rizikovati da sebe preoptereti i da ne stigne u zadatom roku.



3. Nikada



Na primer, 'Nikada neće uspeti.' Samopouzdanje je usko povezano sa kreativnošću. To je spoznaja činjenice da ste u stanju da generišete ideje, otvoreni ste za nove mogućnosti i spremni da se oslonite na to, čak i ako još nema odgovora. Dakle, fraza 'Ovo nikada neću uspeti' pokauzuje da nećete da tragate za rešenjima i da odsutajete. Na taj način sami sebe blokirate na putu do uspeha.



4. Šta ako...



U redu je da analizirate situacije i imate dozu predostrožnosti, ali je potpuno pogrešno da uvek posmatrate ono što sledi u negativnom smislu. Kada sve ide po planu, ne postavljajte sebi piranje 'šta ako nešto krene po zlu'. To će vam doneti samo stres i anksioznost.