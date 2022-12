Kako VASPITATI DECU kao što to rade Danci, jedan od NAJSREĆNIJIH NARODA na svetu

Danska se već skoro više decenija svrstava među najsrećnije zemlje na svetu. U čemu je tajna? Odgovor delomično leži u načinu na koji Danci odgajaju svoju decu i grade ih u otporne, emocionalno sigurne i srećne odrasle osobe.

Dansko roditeljstvo temelji se na uspostavljanju zdravog odnosa između roditelja i dece. U toj vezi roditelji pokazuju detetu da im je stalo do njega i uče ga da postane bolja verzija sebe.

U knjizi "The Danish Way of Parenting Jessice" Džoli Aleksandar i Eben Sandal navedeno je šest osnovnih načela danskog roditeljstva.

Igra

Roditelji u Danskoj decu podstiču da se slobodno igraju. Nema preterane roditeljske kontrole u smislu da se roditelji mešaju. Zbog toga deca slede svoje interese.

Autentičnost

Neki roditelji u najboljoj nameri hvale isključivo uspehe svoje dece, ali to nije dobro. Roditelji u Danskoj fokusiraju se na trud svog deteta, što pomaže u veaspitanju tako da dete postaje svesno svojih snaga i slabosti.

Preoblikovanje

Roditelji u Danskoj trude se preoblikovati percepciju neugodne situacije. Uvek istražuju uzrok mrzovoljnog ili nedoličnog ponašanja, umesto da misle da je njihovo dete namerno neposlušno.

Empatija

Empatija je temeljna vrednost koja se uči čak i u školama u Danskoj. Vežbanje empatije uči decu kako da poštuju druge, pa čak i sebe. Takođe, pomaže u sprečavanju zlostavljanja.

Bez ultimatuma

Roditelji mogu da pribegnu autoritativnim ultimatumima kako bi prisilili svoje dete da deluje ili se ponaša na određeni način. Međutim, to im može da se obije o glavu i stvori napetost u odnosu između roditelja i deteta.

Zajedništvo

Zajedništvo je jedna od riječi kojima se može opisati danski pojam hygge. To je još jedan bitan deo danskog roditeljstva. Očevi i majke u toj zemlji paze da provode puno vremena sa svojom decom, što oblikuje srećne ljude.

Autor: