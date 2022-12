NISU DOBRE ZA KRVNU SLIKU! Ako ih jedete u velikim količinama mogu uticati na ZDRAVLJE!

Prekomerna količina namirnica poput slanine, putera, keksa, mlečnih proizvoda i pržene hrane mogu da vam naruše krvnu sliku i zdravlje

Lekar Tomi Mišel koji je specijalizovan za zdravu ishranu, objasnio je koje namirnice mogu da ugroze naše zdravlje.

- Slanina je bila omiljena zbog svog jedinstvenog i ukusnog ukusa vekovima, ali malo ljudi shvata zdravstvene rizike koji mogu da prate prekomerno uživanje u slanini. Slanina može imati tako visok sadržaj masti da može dovesti do blokiranja arterije. Visoki nivoi zasićenih masti podstiču upale koje mogu izazvati dehidraciju ćelija kože i doprineti aterosklerozi, odnosno postepenom sužavanju krvnih sudova koje dovodi do srčanog ili moždanog udara. Zato je važno da budemo svesni koliko slanine unosimo u organizam. Od komadića slanine koji se koriste kao prelivi za salate do sendviča sa slaninom i sirom, ova vrsta mesa je prisutna u širokom spektru jela. Donošenjem dobrog izbora sada možete da izbegnete ozbiljne zdravstvene posledice kasnije u životu - rekao je doktor.

Puter

- Maslac je divan način da se aromatizuje hrana i njegova svestranost ga čini očiglednim osnovnim proizvodom u većini kuhinja. Može se koristiti za sve, od pečenja poslastica do dodavanja ukusa slanim jelima. Međutim, mana korišćenja putera je da visoki nivoi zasićenih masti mogu dovesti do začepljenja arterija i neželjenog nivoa holesterola ako se konzumira bez umerenosti. Stoga je umerenost ključna kada je u pitanju konzumiranje putera. Bez obzira koliko je puter ukusan, poznavanje zdravstvenih rizika povezanih sa njim će pomoći održavajte svoje telo zdravim i spremnim na sve - dodaje Tomi Mišel.

Ako želite da smanjite količinu putera koju konzumirate ili pronađete zdravije zamene, postoji nekoliko opcija koje su vam otvorene. Jedna opcija je prelazak na nisko-masni mlečni namaz sa smanjenim sadržajem zasićenih masti. Postoje i veganski namazi koji su posebno dizajnirani da se zamene u receptima, kao što je margarin napravljen od orašastih plodova, semenki, pa čak i biljaka kao što je maslinovo ulje. Pored toga, ako recept zahteva rastopljeni puter, može se koristiti i sos od jabuke – mnogi kuvari se zaklinju da koriste banane kada peku kolače, mafine i druge slatke poslastice.

Keks

- Keks se jede širom sveta, kao ukusan priloga za ručak i večeru ili kao užina tokom dana. Iako mogu izgledati mali i bezopasni, biskviti su često veoma kalorični, što ih čini važnim delom bilo kojeg plana zdrave ishrane. Nažalost, sastojci poput putera, pavlake, soli i šećera čine ove poslastice visokim sadržajem zasićenih masti i natrijuma, dve stvari koje mogu povećati rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti ako se konzumiraju previše. Jedenje previše keksa takođe znači veća je verovatnoća da ćete konzumirati izvore trans masti koji su povezani sa arterijama i drugim zdravstvenim posledicama. Sve u svemu, važno je da zapamtite da keksevi nisu sami po sebi loši – baš kao i bilo šta drugo što se konzumira umereno - rekao je doktor.

Konzumiranje keksa može biti odličan način da se prepustite i napunite energijom, međutim, ako je vaš cilj da održite zdrav način života, možda biste želeli da unesete neke promene u način na koji uživate u njima. Jednostavan predlog bi bio da izaberete kekseve od celog zrna pšenice ili one napravljene od drugih žitarica zdravih za srce u odnosu na tradicionalne.

Punomasno mleko i sir

Punomasno mleko i sir predstavljaju pravi zdravstveni izazov za pojedince i društvo jer se mlečni proizvodi toliko često koriste u mnogim namirnicama koje jedemo. Previše ovih proizvoda može dovesti do blokiranja arterija, što je glavni uzrok moždanog i srčanog udara - dva od vodećih uzroka smrti u razvijenim i zemljama u razvoju. Zato je važno da tačno odredite koliko mleka i sira treba da konzumirate svaki dan pre nego što se vratite na svoju uobičajenu ishranu. Zdravstveni stručnjaci predlažu ograničavanje unosa mlečnih proizvoda na ne više od 2 porcije dnevno uz zamenu većeg dela zdravim alternativama kao što su sojino mleko ili bademovo mleko.

- Smanjenje količine punomasnog mleka i mlečnih proizvoda u našoj ishrani može biti odličan način da poboljšamo opšte zdravlje. Jedna efikasna strategija je smanjenje veličine porcija. Na primer, umesto da jedemo običnu šolju jogurta dnevno, mogli bismo da izaberemo veličinu porcije za jednu porciju. Mogli bismo se odlučiti i za nisko-masne verzije popularnih mlečnih proizvoda kao što su obrano mleko ili grčki jogurt sa visokim sadržajem proteina, ali manje masti. Pored toga, nemlečne alternative poput sojinog, kokosovog, ovsenog ili bademovog mleka pružaju podjednako ukusnu zamenu bez dodatnih zasićenih masti i holesterola koji se nalaze u tradicionalnim mlečnim proizvodima - preporučio je doktor.

Pržena hrana

- Pržena hrana je uobičajen način za brzo pripremanje obroka, ali može predstavljati veliki rizik po vaše zdravlje. Hrana za duboko prženje oblaže hranu nezdravom masnoćom i uljem što podstiče začepljenje arterija. Količina masti u prženoj hrani drastično raste, što može dovesti do povećanja krvnog pritiska i povećanog rizika od srčanih bolesti i moždanog udara. Štaviše, za prženu hranu je obično potrebno dvostruko ili čak tri puta više ulja od drugih metoda kuvanja koje mogu učiniti obrok punim kalorija. Važno je zapamtiti da je umerenost ključna kada jedemo prženu hranu – umerenost nam omogućava da uživamo u određenim ukusima bez žrtvovanja zdravlja - dodao je on.

Jedan sjajan način da se prepustite prženoj hrani bez brige o uljima koje začepljuju arterije ili upalama koje može izazvati je pečenje umesto prženja. Pečenje pruža laku i brzu alternativu koja rezultira jednako dobrim ukusom. Pored toga, prženje na vazduhu i pečenje u rerni su takođe odlični načini za uživanje u ukusima pržene hrane, obe zdravije opcije zbog smanjene upotrebe ulja, prenosi nam EatThis.

