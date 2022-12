INDIJSKI HOROSKOP: Četiri znaka kojima će u 2023. godini sve ići od ruke

Izrazito cenjeni indijski astrolozi predviđaju veliku sreću i bogatstvo za četiri horoskopska znaka koje naredne godine očekuju velike promene nabolje. Proverite da li ste među njima i, ako jeste, možemo samo da vam kažemo blago vama.

Vrisha (Bik)

21. april – 21. maj

Tranzit Jupitera prolaziće kroz vaše 11. polje sve do 22. aprila 2023. i doneti vam izuzetno povoljan period za pokretanje novog posla, ulaganje u karijeru i poznanstva sa uticajnim i moćnim ljudima koji će prepoznati vaš potencijal. To vreme karakteriše i povećanje bogatstva, štednja koja vama ne pada teško jer ćete taj novac investirati i uvećati. Nakon 22. aprila Jupiter prelazi u vaše 12. polje tajni, pa su mogući nepredviđeni troškovi, zato na vreme napravite dobar plan budžeta za narednu godinu.

Kanya (Devica)

22. avgusta – 23. septembra

Vi ćete biti pravi sretnici naredne godine. Do 22. aprila Jupiter prolazi kroz vaše 7. polje partnerstva, što će vam doneti venčanje i ulazak u bračnu luku. To će biti sjajan period za saradnju sa kompanijama iz inostranstva i bilo koja vrsta ugovora biće veoma dobra za vas. I nakon 22. aprila 2023. ostajete među sretnicima, samo što će se fokus pomeriti ka sticanju novca. U ovom periodu igrajte samo na sigurno i izbegavajte rizik jer ćete jedino tako uspeti u svom naumu.

Dhanu (Strelac)

23. novembar – 22. decembar

Pripremite se za poboljšanje i napredak na svim životnim poljima. To se posebno odnosi na uslove života, pa je veoma moguće da ćete kupiti veći i lepši stan ili kuću, samo vodite računa da zbog toga ne ulazite u spor sa familijom. Bilo koja vrsta kupovine nekretnina do 22. aprila biće uspešna dokle god vam Jupiter bude tranzitirao 4. poljem. Budite oprezni na polju karijere i izbegavajte ulaganje novca u sumnjive projekte. Posle 22. aprila imaćete poteškoće sa decom, a ključ za prevazilaženje problema jeste iskrena komunikacija i razumevanje. Posle 22. aprila igrajte lutriju, veoma je moguće da ćete dobiti pozamašan dobitak

Kumbha (Vodolija)

21. januar – 19. februar

Tranzit Jupitera kroz vaše 2. polje do 22. aprila može vam doneti uvećanje bogatstva i mogućnost za zaradu novca kroz dodatni posao koji vam je dosad bio hobi. Posvetite se porodici, posebno deci, i pokušajte da svet “gledate” iz njihovog ugla kako biste ih bolje razumeli. Obratite pažnju na zdravlje i promenite navike, posebno kad je u pitanju ishrana. Što se tiče perioda posle 22. aprila, pokušajte da izbegnete konflikte na poslu. Posebno vodite računa kome šta pričate u poverenju da to ne bi stiglo do vaših šefova. Zato je najbolje da držite jezik za zubima i nikako se ne poveravate kolegama koje to mogu da iskoriste protiv vas.

