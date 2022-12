Prvi se*s je imala tek nakon venčanja pa gadno zažalila: Baka je bila u pravu

Devojka po imenu Lejsi iz SAD-a je rekla da je vaspitana u ‘kulturi čistoće“ i da joj je to godinama uništavalo seksualni život. Na svom TikTok kanalu, odgovarala je na objavu drugog muškarca u kojoj je pisalo: ‘Samo želim da kažem da je čekanje braka za prvi seks stvarno loša ideja.’

Objavljujući pod domenom @laci_bean, Lejsi je dodala: ‘Ne bih mogla više da se složim s njim. Hajdemo da budemo malo ranjivi’

– Odrasla sam u 90-ima tokom kojih je kultura čistoće bila jako popularna. Bilo je čak i trenutaka kad sam razmišljala da se neću ni poljubiti pre venčanja. Pa, moj suprug i ja smo ‘tehnički’ čekali do prve bračne noći – dodala je.

Lejsi je objasnila da je imala seksualnih iskustva sa svojim dečkom, ali par nije imao seks pre prve bračne noći.

– Nismo bili 100 posto čisti, ali znate na šta mislim. Kad vam kažem da je moja bračna noć bila j***** sranje, to je potcenjivanje – rekla je Laci.

– Na medenom mesecu nazvala sam svoju sestru, koja je medicinska sestra, i bukvalno urlala na telefon: ‘Mislim da mi je vagina slomljena’ – dodala je.

Osim toga, odrasla je i verujući da svoje seksualne potrebe i želje treba ostaviti po strani i samo se usredsrediti na to da zadovolji svog muškarca.

– I budući da me kultura čistoće naučila da je moj posao da zadovoljim muža ili će on gledati pornografiju i varati me, bukvalno mi je bilo potrebno nekoliko godina da se osvestim i zapitam ‘a gde sam ja u ovom braku’? – rekla je Lejsi.

– Imam 32 godine i još uvek se borim sa stvarima vezanima uz seks koje su duboko usađene u mene u ranim godinama. J***** mrzim kulturu čistoće – dodala je.

Korisnici društvenih mreža požurili su komentirati njenu objavu.

– Ako želiš da čekaš, to je u redu. Ali ako se osećaš prisiljenom da čekaš zbog bilo koje ideologije, to je jednostavno pogrešno – komentarisala je jedna osoba, piše britanski Sun.

– Mama mi je rekla da odem da živim s nekim godinu dana pre nego što uopšte pomislim na udaju. Najbolji savet ikad – napisala je druga žena.

– Baka mi je rekla da testiram auto pre nego što ga kupim – komentarisala je treća žena.

Autor: