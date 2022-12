Ovo su namirnice koje možete da nastavite da jedete iako ste u procesu mršavljenja

Na internetu ćete pronaći spisak velikog broja namirnica koje morate da izbegavate ako želite da skinete višak kilograma. Međutim, možda ćete biti iznenađeni kada saznate koje su to namirnice koje se u početku čine lošim za liniju, ali su zapravo dozvoljene za većinu ljudi.

Važno je da najprije obratite pažnju na veličine porcija koje jedete. Drugo, ovakvu vrstu hrane bi trebalo da konzumirate kao deo celokupne, uravnotežene i zdrave ishrane. Zapamtite da je ishrana samo jedan segment procesa mršavljenja i da takođe treba da budete aktivni i da obavezno imate kvalitetan san. Ovo je lista namirnica koje možete da jedete i pored redovne fizičke aktivnosti.

Testenina - Istina je da je testenina rafinirani ugljeni hidrat i često se preporučuje da se konzumiranje ove vrste hrane ograniči kada pokušavate da skinete višak kilograma. Međutim, nutricionisti preporučuju testeninu napravljenu od griza zato što se ona sporije vari i tako telu daje stabilnu energiju umesto skoka šećera u krvi.

Istraživanje je pokazalo da su ljudi koji su jeli testeninu pet puta nedeljno izgubili gotovo isti broj kilograma kao oni koji su jeli testeninu tri puta nedeljno ili manje. Učesnici su praktikovali mediteranski način ishrane, koji se inače smatra jednim od najzdravijih.

Nutricionisti navode da je odgovarajuća količina testenine za odraslu osobu 85 grama. Odgovarajuću količinu za decu je malo teže odrediti, ali se smatra da za decu od pet do 10 godina iznosi otprilike 50 grama. U testeninu dodajte namirnice koje sadrže zdrave masti, npr. masline, tunjevina itd.

Čokolada - Velike količine čokolade i kakaa definitivno nisu najbolja opcija kada kontrolišete telesnu težinu. Međutim, magazin !Eat This, Not That! navodi da su istraživanja pokazala da tamna čokolada ne uzrokuje gojanost i da je možete jesti bez griže savesti.

Jaja - Ona su prirodan izvor masti pa mnogi ljudi smatraju da ona nisu preporučena u procesu mršavljenja. Ipak, zahvaljujući visokokvalitetnim proteinima bićete siti tokom ostatka dana. Američko udruženje za bolesti srca (AHA) preporučuje da dnevno jedete jedno jaje kao deo zdrave ishrane.

Imajte na umu da mnoge namirnice koje često idu uz jaja, kao što su slanina i kobasice, nisu najprikladniji izbor za kontrolisanje težine. Najbolje bi bilo da dodate povrće.

Porast rada metabolizma je dobar način koji vam može pomoći prilikom mršavljenja. Iako brz ili spor metabolizam zavisi od vaših gena, konzumiranje hrane bogate proteinima, kao što su jaja, ubrzava metabolizam i sagoreva više kalorija.

Proteini takođe pomažu u očuvanju mišića, a mogu izgraditi i veću mišićnu masu. Povećanje mišićne mase ima direktan učinak na podizanje metabolizma. Mišići troše više energije i sagorevaju više kalorija u stanju mirovanja, tako da što više mišića imate, vaše telo efikasnije sagoreva hranu koju jedete.

