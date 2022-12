Ovo su DVA najčešća razloga zbog kojih se deca LJUTE!

Ljutnja je emocija, a dok je neki odlično kontrolišu, ima i onih koji to ne mogu. Kada su deca u pitanju, ljutnja se često doživljava kao izliv besa. Međutim, stručnjaci veruju da to nije dobar način da pristupite situaciji.

Ambica Agraval, sertifikovana NLP teoretičarka, nedavno je na Instagramu progovorila o dva glavna razloga zbog kojih se deca često ljute.

Nezadovoljene potrebe

Na osnovu njenog mišljenja, nezadovoljene potrebe jedan su od primarnih razloga koji stoje iza dečjih problema sa ljutnjom. Nezadovoljene potrebe su one koje nisu ispunjene ili su zanemarene.

Manjak moći

Još jedan razlog koji kod dece može da izazove ljutnju je nedostatak moći, što znači da deca nemaju pravo glasa ili dozvolu nad onim što žele. To može da bude posebno uznemirujuće za decu, jer žele mnogo toga da izraze, ali ponekad ne znaju kojim rečima to da prenesu i onda to ispoljavaju u obliku ljutnje ili besa.

Kako se postaviti?

Ambica, koja je i sama majka, preporučuje da ostanete mirni i da ne odgovarate istim tonom kao i dete. Savetuje da ne reagujete besno i da ne shvaćate ponašanje deteta lično.

Umesto toga, savetuje roditeljima da prepoznaju okidače, zanemare manje negativno ponašanje, daju deci određenu moć i izbore i nauče decu primerenom ponašanju kada su mirna.

Autor: