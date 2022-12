Čuveni kuvar Salt Bae ima konkurenciju: Drugi momak napravio njegov pozlaćeni biftek za 100 evra

Svet kulinarstva dobro zna ime šefa Nusreta Gokcea, poznatijeg kao Salt Bae, kojeg je jedno snimanje sečenja bifteka i posoljavanja, podiglo na višu lestvicu 2017. godine.

Naime, njegovi teatralni potezi ubrzo su postali meme, a danas ga je to dovelo do lanca restorana u kojem poslužuje zlatni biftek vredan 960 evra. I dok ima onih koji su spremni da plate za ovaj specifičan trenutak, drugi kuvari su pokušali da naprave slično, i to za značajno manje novca. Bolje reći za 12.000 dinara.

Na svom Instagram profilu kuvar Džek Mankuso iz Kalifornije podelio je celokupan proces izrade zlatnog bifteka za svega 100 evra.

Džek objašnjava sam proces pripreme mesa, odnosno kako ga treba marinirati, namazati uljem i začiniti, a zatim pojašnjava način pečenja i na kraju dolazi do najzanimljivijeg dela - pozlate.

Kuvar kaže da se zlato u listićima može kupiti za oko 23 evra, što znači da ga sa mesom, ovo jelo košta oko 100 evra.

- Iskreno, raditi sa zlatnim listićima je prava muka. Oni su veoma krhki, lome su i neverovatno su lepljivi - ispričao je kuvar, a zatim pojasnio kakav je ukus ovog specijaliteta.

- Estetski izgleda sjajno. Ukusi su isti kao i kod normalnog "tomahawk steak-a". Eto, ako želite, isprobajte sami kod kuće ovaj recept, samo što ga sigurno nećete platiti tako puno kao kod Salta Baea - zaključuje Džek.

Međutim, treba uzeti u obzir i od koga čuveni kuvar nabavlja meso, koje začine i zlatne listiće koristi, i moramo priznati, njegov biftek izgleda mnogo urednije.

Podsetimo, Bae se našao prošle godine na udaru, jer je za svoj londonski restoran tražio kuvara, kojeg bi navodno plaćao 14 evra po satu plus napojnice. Ta satnica je, međutim, jednaka ceni pire krompira ili slatkog kukuruza u pomenutom restoranu.