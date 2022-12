Uloga i značaj vitamina B2

Zbog toga se mleko sada obično prodaje u kartonima ili neprozirnim plastičnim bocama kako bi se blokiralo svetlo.

Šta predstavlja vitamin B2?

Da li ste se ikada zapitali zašto više ne vidimo mleko pohranjeno u staklenim bocama? Razlog je riboflavin. Ako je ovaj vitamin B2 izložen previše svetlosti, može se deaktivirati iz svog upotrebljivog oblika.

Vitamin B2, ili riboflavin, jedan je od osam vitamina B koji su neophodni za ljudsko zdravlje. Može se naći u žitaricama, biljkama i mlečnim proizvodima. On je ključan za razlaganje komponenti hrane, apsorpciju drugih hranljivih materija i održavanje tkiva. Takođe, riboflavin je ključna komponenta koenzima uključenih u rast ćelija, proizvodnju energije i razgradnju masti, steroida i lekova.

Vitamin B2 ili riboflavin prirodno je prisutan u hrani, dodaje joj se i dostupan je kao suplement. Bakterije u crevima mogu proizvesti male količine riboflavina, ali nedovoljno da zadovolje potrebe u ishrani. Kako riboflavin pomaže mnogim enzimima u različitim svakodnevnim funkcijama u celom telu, nedostatak može dovesti do zdravstvenih problema. Studije na životinjama pokazuju da se poremećaji mozga i srca, kao i neki karcinomi, mogu razviti zbog dugotrajnog nedostatka riboflavina.

Vitamin B2: Izvori u hrani

Većina ovog vitamina koristi se odmah i ne skladišti se u telu, pa se višak količine izlučuje urinom. Višak riboflavina u ishrani, obično iz suplemenata, može prouzrokovati da urin postane svetlo žut.

Riboflavin se uglavnom nalazi u mesu i obogaćenoj hrani, ali i u nekim orašastim plodovima i zelenom povrću. Hrana sa visokim sadržajem vitamina B2 uključujuje i mleko, jogurt, jaja, batat, losos, spanać, pasulj, pečurke, nemasnu govedina i svinjetinu, špargle, artičoke, avokado, ribizle, šipurak, organsko meso (goveđa džigerica), pileće grudi…

Vitamin B2 je rastvorljiv u vodi, tako da kuvanje hrane može dovesti do njegovog gubitka. Otprilike dvostruko više B2 se gubi kuvanjem nego kuvanjem na pari ili mikrotalasnom peći.

Znaci nedostatka riboflavina

Nedostatak riboflavina nije baš čest slučaj. Poremećaji štitne žlezde mogu povećati rizik od nedostatka, a on se uglavnom javlja sa nedostatkom drugih hranljivih materija, na primer kod onih osoba koje su pothranjene. Simptomi mogu uključivati ispucale usne, upaljeno grlo, oticanje usta i grla, otečen jezik (glositis), gubitak kose, osip po koži, anemiju, nelagodnost i svrab, crvene oči…Grupe sa većim rizikom od nedostatka su vegani/vegetarijanci zbog manjeg unosa ili potpunog isključivanja mlečnih i mesnih proizvoda, kao i trudnice - posebno one koje konzumiraju malo mlečnih proizvoda ili mesa, neophodnih za razvoj fetusa.Neka istraživanja sugerišu da vitamin B2 može pomoći u prevenciji katarakte i migrenske glavobolje, ali su potrebne dodatne studije da bi se to potvrdilo. Druge studije su otkrile da kod dece sa autizmom, suplementi vitamina B2, B6 i magnezijuma smanjuju nivoe abnormalnih organskih kiselina u urinu.

Magnezijum i vitamin B2 protiv migrene

Migrena, epizodični poremećaj glavobolje praćen neurološkim simptomima, jedno je od najizraženijih i nedovoljno dijagnostikovanih neuroloških stanja koja pogađaju inače zdrave ljude. Glavobolje u tipu migrene najčešće se javljaju kod ljudi starosti 35-45 godina.

Uloga magnezijuma u patogenezi migrene sugerisana je raznim dokazima. Nizak sistemski nivo magnezijuma (Mg) pronađen je u serumu, pljuvački, eritrocitima, monocitima i/ili centralnoj kičmenoj tečnosti kod pacijenata sa migrenom.

Sa druge strane, pokazalo se da riboflavin, koji se prvi put pominje kao lek za migrene 1946. godine, deluje preko drugačijeg mehanizma od beta-blokatora u profilaksi migrenske glavobolje. Jedna studija izveštava o efikasnosti kombinovanog proizvoda kao efikasnog profilaktičkog sredstva za migrenu.

Dokazi o upotrebi magnezijuma i riboflavina u lečenju i prevenciji migrenskih glavobolja su izuzetno ohrabrujući. Čini se da upotreba ovih dodataka nudi bezbednu i dobro tolerantnu terapijsku opciju. Oni deluju kroz različite mehanizme delovanja i mogu pružiti dodatne koristi za pacijente koji se bore sa ovom teškom i iscrpljujućom bolešću.

