Privucite njegovu pažnju i zavedite ga u samo nekoliko koraka: Treći je posebno važan

Žene se oduvek pitaju na koji način najbolje mogu da privuku pažnju muškarca. Naravno, postoji ih više, ali, ukoliko sa njim želite nešto više od avanture, onda treba da znate na koji način i da ga zavedete.

To, zapravo, uopšte nije teško i bez problema, a diskretno, svaki muškarac, može postati vaš. Samo je potrebno da prikažete vašu bolju stranu.

A kako?

Ispratite ove jednostavne korake i prepustite se osećanjima.

Budite maksimalno šarmantni

Privlačnost je univerzalni fenomen i kada je u pitanju ličnost, postoje neke osobine koje su podjednako privlačne muškarcima i ženama. Dakle, kada razmišljate o tome kako da privučete muškarca, razmislite o tome šta je to što bi vas moglo da privuče. Ljude privlače srećni i ljudi puni samopouzdanja. Usredsredite se na to da pokažete svoju sjajnu ličnost, a žalopojke ostavite za drugarice.

Neka se oseća dobro pored vas

Volite kada vam muškarci dele komplimente? Ni oni nisu imuni na laskanje. Nemojte se plašiti da mu dobacite poneki kompliment o seksi bicepsima, šarmantnom osmehu ili odličnom smislu za humor. Ako napravi nešto lepo za vas, časti vas večerom, odveze vas negde ili vam udeli kompliment, pokažite mu da cenite to.

Lov

Iako većina momaka voli lov, potrebno im je malo ohrabrenja. Naravno, to izgleda kao da je muškarac napravio prvi korak, ali zapravo su žene te koje to urade, i to očima. Stručnjak za govor tela Elen Piz kaže da je muškarca potrebno pogledati najmanje tri puta da bi on to uopšte primetio. Pogledajte u njegovom smeru i zadržite pogled, ne duže od 20 sekundi, a zatim ponovite. Dodajte i mali osmeh da ne biste delovali preozbiljno.



Nemojte delovati zastrašujuće

Ako želite da vas pozove da izađete, pokušajte da mu olakšate. Pazite da vam govor tela bude topao i prijateljski; izbegavajte prekrštanje ruku, ramena držite uspravno i budite okrenuti ka njemu.

- Nemojte biti preznatiželjni; poslednja stvar koju treba da pitate muškarca pri upoznavanju jeste gde živi, čime se bavi i koji auto vozi. Imam klijenta koji poseduje "lambordžini", ali kad izlazi sa devojkom, uvek prvih nekoliko puta, pozajmi automobil od brata. Većina muškaraca na kilometar može da namiriše devojku koju zanima samo novac - objasnio je stručnjak za veze.