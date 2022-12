SVAKODNEVNI SEKS ima i svoje LOŠE STRANE?

Da li je moguće da previše seksa povlači sa sobom neke loše strane? Da li svakodnevni seks može da vam donese nešto negativno? Ovo pitanje muči sve one sa viskim seksualnim nagonom, kao i one koji imaju partnera koji sve radi kako bi ih nagovorio da svakodnevno vode ljubav. Nažalost previše seksa može da izazove neke neželjene efekte. U tekstu u nastavku vam predočavamo neke od njih...

MOGU SE POJAVITI MODRICE I OŠTEĆENJA TKIVA

Svaka žena sa normalnim nivoom estrogena ima prirodno vlažnu oblogu oko vagine. Kada nivo estrogena padne može doći do iznenadne suvoće vagine. Učestali seks može dovesti do smanjenja nivoa estrogena i samim tim do suvoće vagine. Shodno tome, kada vlažnost u vagini nije odgovarajuća mogu se javiti prvo bol i nelagodnost, a potom i modrice i oštećenja tkiva. Međutim, na svu sreću ove promene prolaze same od sebe za nekoliko dana.

POVEĆAN RIZIK OD INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA

Previše seksa može dovesti do toga da postanete podložni infekcijama urinarnog trakta. Prirodan pH nivo vagine pomaže vam u borbi protiv različitih patogena koji ulaze u vaš urinarni trakt, odnosno on služi kao vaša zaštitna barijera. Međutim, ako svakog dana imate odnos, telesne tečnosti mogu promeniti vašu vaginalnu pH vrednost i omogućiti bakterijama da uđu u urinarni trakt, što dovodi do infekcija bešike i vagine.

RIZIK OD DOBIJANJA POLNO PRENOSIVIH BOLESTI

Ovaj rizik se odnosi samo na osobe koje skoro svakodnevno menjaju partnere kada je reč o seksu. Ako se gotovo svakodnevno bavite seksualnim aktivnostima sa različitim partnerima, povećavate svoje verovatnoće da pokupite neku polno prenosivu bolest. Samim tim, ako je to nešto u čemu ste se prepoznali biće potrebno da se češće testirate na ovu vrstu bolesti.

RIZIK OD IZNENADNOG GUBITKA INTERESOVANJA

Mnogi od nas misle da nam nikad ne može biti dosta seksa. Svakako to je ono što vaš um misli, ali vaše telo se ne bi složilo sa tim. Seks je poput vežbanja; ako sa njim preterate, vaše telo će nesvesno stati tokom samog čina kako bi se sprečila dalja oštećenja. Ovo je važno da znate da se ne biste bili neprijatno iznenađeni ako odjednom izgubite interesovanje usred seksa.

MOGUĆNOST POJAVE ZAVISNOSTI

Previše seksa može da promeni u potpunosti vaše seksualno ponašanje. Odnosno mogli biste da dobijete neprirodno snažan seksualni nagon. Setite se kako kažu da je često manje zapravo više. Ovo se posebno odnosi na seks jer postoji realna šansa da seksualna zavisnost uništi vaš odnos sa parnerom i pretvori vas u nešto što ne biste želeli da budete.

