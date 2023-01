Kako da sačuvate brak kada ste samo vi ta strana koja se bori i trudi za oboje?

Bračni, kao i svi drugi odnos, može doći do tačke kada postaje nepopravljiv. Različiti su faktori koji utiču na to, a možda je najčešći ona čuvena zabluda da se nešto podrazumeva.

Jasno je da niko ne želi da mu se brak raspadne tek tako, ali ukoliko je već došlo do neprijatne atmosfere i shvatate da ste samo vi ta strana koja se trudi da sačuva ovaj odnos, na pravom ste mestu. Ovi saveti bi mogli da vam budu od pomoći.

Najpre se zapitajte zašto želite da spašavate svoj brak?

Ponekad je teško spasiti brak čak i kada se oba partnera maksimalno trude da to urade. Samim tim ako želite to da uradite sami, to deluje kao nemoguća misija. Prvi korak koji bi u tom slučaju trebalo da napravite jeste da se uverite da spašavate brak iz pravih razloga. Postavite sebi pitanje: zašto želite da spasite svoj brak? Da li želite da ostanete zajedno zbog dece ili vas je možda stid što je vaš brak propao? Oba ova razloga su pogrešna, a jedini pravi je taj da svog supruga i dalje volite.

Dobro razmislite o tome da li vaš brak može da bude spasen

Nakon što ste razmislili o svojim razlozima za spas braka, morate se zapitati da li on uopšte može da bude spašen, naročito zbog toga što ste vi jedini koji to pokušavate. Bračni problemi se dešavaju u svakom braku, ali ako je veza zdrava, oni mogu biti rešeni. Toksičan brak je onaj koji se ne može spasiti. Može se zakrpiti, ali to neće dugo trajati. Važno je da utvrdite da li vam brak donosi više sreće nego tuge u životu.

Važno je da identifikujete prave probleme

Kako biste bili u stanju da rešite probleme u braku prvo morate da utvrdite koji su oni. Kada se beznačajne male stvari oko kojih se ne slažete sa suprugom pretvore u velike svađe, morate doći do osnove problema. Postoje dve vrste problema u braku: nerešivi (ili vrlo teško rešivi) – zlostavljanje, bolesti zavisnosti, neverstvo i rešivi – problemi sa novcem, komunikacijom, nedostatak intimnosti. Kada identifikujete prave probleme, znaćete da li oni mogu ili ne da budu rešeni.

Morate biti iskreni prema sebi

Prisiljavanje supruga da ostane, ako to nije ono što on želi, samo ga može još više udaljiti od vas. Svaki vaš pokret koji može da učini da se on oseti primoranim ili prevarenim da ostane kraj vas, neće vam doneti srećan brak o kom sanjate. Morate dakle imati na umu šta je to što vam neće pomoći u vašoj misiji. Iz ovog razloga ne bi trebalo da se služite lažima, ni manipulacijom bilo kakve vrste. Nikako ne biste smeli da ucenjujete svog supruga da ostane kraj vas, niti da izazivate sažaljenje kod njega, prenosi zenskimagazin.rs.

Radite na sebi

Od izuzetne je važnosti da shvatite da su obe strane u braku krive za probleme koji su u njemu. Iz ovog razloga bitno je da prihvatite svoj deo odgovornosti. Ne razmišljajte samo o tome šta biste voleli kod svog supruga da promenite, već prvo pođite od sebe i svog ponašanja. Morate shvatiti šta je to što radite što uništava vaš odnos. Promenom ličnog ponašanja daćete primer vašem suprugu kako bi trebalo da se ponaša.