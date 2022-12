GASTROENTEROLOG ODAO TAJNU KAKO SE NE PREJESTI ZA PRAZNIKE - Trik je u jednom VEOMA ukusnom, ali i zdravom jelu! OVO JE NAJOPASNIJE

Uskoro nas očekuju praznične trpeze koje obiluju veoma jakom i kaloričnom hranom. Česta posledica naslađivanja prazničnim đakonijama jeste prejedanje.

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog, govorio je o tome kako se zdravo hraniti, a u vezi sa prazničnom trpezom odao je jedan zanimljiv trik kojim se, kako kaže, može uspešno izbeći prejedanje, a pritom uživati u raskošnim ukusima.

Najpre je konstatovao da se unos peciva u organizam mora strogo kontrolisati:

- Sve što ne možemo da sagorimo to ide u mast. Pogledajte koliko mladeži ima sa velikim stomacima. To je sve od peciva, a svi grickaju peciva. Hrana za doručak treba da bude komad sira, a testa treba dodati samo malo da pokrijemo tzv. fiktivnu glad. Oko 15 odsto ukupnog obroka. Sir, obavezno, jer to su esencijalne aminokiseline.

On je istakao da je jako važno da deca za doručak pojedu makar jednu voćku, a za kiseli kupus kaže da je najhranljivije zimsko povrće.

- Kiseli kupus je najhranljivije zimsko povrće. Kupus u sebi ima probiotske bakterije. Fermentacijom kupusa se stvara vitamin C. Ručak treba da počne sa salatom. Mora da bude i kvalitetno meso - kaže Perišić.

Rekao je da je heljda kapitalan ugljeni hidrat i da treba da bude što je više moguće zastupljena u ishrani:

- Heljda ima malo kalorija i izuzetno je hranljiva. Zato od heljde nije moguće napraviti pivo i što je posebno važno heljda pozitivno utiče na naše mentalno zdravlje!

Na pitanje kako se nositi sa obilnom prazničnom trpezom, gastroenterolog je rekao da je najbolje početi obrok sa supom jer ona stvara osećaj sitosti nakon koje ne možemo da jedemo previše.

- Najbolje je napraviti bistru supu. Dodati knedle sa česticama mesa i staviti rena. Nakon toga juneće meso iz supe odnosno rinflajš. To je najukusniji obrok! Kada pojedete supu i rinflajš vi više ne možete pojesti mnogo jake hrane koja potom dolazi na red - rekao je Perišić i dodao da ne preporučuje švedski sto.