Jezero Van dostiže dubinu od čak 457 metara - Evo gde se nalazi

Nadomak granice sa Iranom, na uzvišenju i istočnoj Anadoliji nalazi se planina Nemrud, koja je vulkanskog porekla.

U blizini današnjeg grada Van je davne 1440. godine došlo do erupcije ove planine i stvaranja kratera, koji je i zaslužan za to što se danas Turska može pohvaliti i najvećim slanim jezerom na celom svetu, ističe „Allaboutturkey“.

U zemlji je to površinski najveće jezero, dok je istovremeno na drugom mestu po veličini na Bliskom Istoku. Jezero Van zauzima površinu od 3.713 kvadratnih kilometara. Na najširoj tački je njegov prečnik čak 119 kilometara, a čak 457 metara iznosi najveća dubina ovog jezera.

Promena nivoa vode

Budući da se radi o jezeru koje karakteriše visok salinitet, to se voda ne koristi ni za piće, a ni za navodnjavanje.

Što se živog sveta tiče, pouzdano se zna da samo jedna vrsta ribe, nalik deveriki u njemu obitava. Iako je u pitanju slatkovodna riba, čini se da se vremenom prilagodila uslovima života u drugačijem okruženju.

Oko 50 centimetara godišnje u proseku varira nivo vode, budući da se vodom snabdeva iz omanjih reka, te otapanjem leda i od padavina. Zato i beleži niži nivo u toku zime, dok po dolasku proleća i usled otapanja snega, ima nešto viši nivo.

