Laži koje žene najčešće izgovaraju nakon vođenja ljubavi: Ima ih nekoliko i ne zna se koja je bespotrebnija.

Koliko god da umeju da budu divne, žene nisu ni najmanje naivne, ni glupe, a nisu ni svetice. Naravno da žene, baš kao i muškarci lažu.

A s čim u vezi? Doslovno u vezi sa svim i svačim, uključujući i seks. U šoku ste? Tek ćete biti kada budete shvatili koje sve laži su sposobne da izgovore.

"Ovo je bio najbolji seks ikada"

Nekada i jeste! Ali u većini slučajeva je jednostavno OK ili dobar. Nema potrebe svaki put glumiti oduševljenje.

"Da, naravno da sam doživela orgazam"

Nažalost, većina žena ne želi da razočara partnera, pa često slažu da su imale orgazam. Najbolje je da kažete partneru šta vam najviše prija i kako da vas dovede do istog, umesto što glumite.

"Ništa se neće promeniti među nama"

Ovo posebno važi za sve one prijatelje koji su se upustili u seksualne odnose misleći da to neće promeniti njihov odnos. Da li je to tačno? Nismo baš sigurni.

"Ne, nisam se postidela, totalno sam kul"

Ma ne, uopšte se niste postideli zbog tog čudnog zvuka koje je vaše telo proizvelo.

"Da, volela bih da ponovo imamo seks - odmah"

Priznajte da biste se prvo malo mazili s njim?