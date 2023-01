Avion koji je putovao kroz vreme - Poleteo u 2023, sleteo u 2022. godini

U pitanju je let UAL 858 američke kompanije United Airlines, koji je poleteo iz Seula u pola sata posle ponoći 1. januara 2023. godine po lokalnom vremenu, a potom prošao kroz nekoliko vremenskih zona i sleteo u San Francisko u minut posle 5 sati po podne 31. decembra 2022. godine po lokalnom vremenu, piše "City Magazine".

Po podacima sa sajta Flight Radar, avion Boing 777 je leteo 9 sati i 44 minuta i prešao više od 10 hiljada kilometara pre sletanja na planiranom odredištu, a njihov tvit o tome postao je viralan, uz mnoge kreativne komentare.

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T