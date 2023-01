Uporedite domali prst i kažiprst: Razlika u njihovoj DUŽINI otkriva kakve žene privlačite i šta VOLITE

Evo šta je otkrilo jedno istraživanje na ovu temu.

Dobro se zagledajte u svoje prste jer možete mnogo toga da otkrijete o svom karakteru.

Istraživanja su otkrila da dužina i oblik prstiju može biti znak koji ukazuje na to kolikoj količini testosterona, odnosno muškog polnog hormona, bili izloženi u materici.

Testosteron igra značajnu ulogu u razvoju bebe, ali i određuje koliko će vam biti dugi kažiprst i domali prst u odraslom dobu.

Osim toga, dužina prstiju može otkriti još neke zanimljive stvari o vama.

1. Ovo je znak varalice

Sledeći put na dejtu nemojte da gledate partnera u oči, nego u ruke, što je njihov kažiprst kraći u odnosu na do mali prst, veća je verovatnoća da su bili izloženi velikom nivou testosterona u materici i da su skloniji varanju.

Psiholozi sa Univerziteta Oksfor i Univerziteta Nortumbija proučavali su 600 muškaraca i žena u Britaniji u SAD – u, proučavajući vezu između oblika ruke i promiskuiteta. Studija objavljena u časopisu Biology Letters pokazala je da se ljudi dele u dve grupe: one koji su skloniji ostajanju u vezi i oni koji žele da imaju mnogo partnera.

Iako naučnici to nisu mogli da iskoriste za predviđanje vernosti svih učesnika istraživanja, otkrili su da će muškarci i žene češće varati ako imaju duži do mali prst, u odnosu na kažiprst.

Razlika može biti i slabo vidljiva, ona koja se meri u milimetrima i teško ju je primetiti, kaže profesor Robin Dunbar sa Univerziteta Oksford, koji dodaje da su te razlike vidljive samo kada gledamo velike grupe ljudi i inače su vrlo suptilne.

– Na ljudsko ponašanje utiču mnogi činioci, poput okoline i životnog iskustva, ono što se događa u materici može imati relativno skroman učinak na nešto tako složeno kao što su seksualni odnosi – upozorava on.

2. Domali prst govori o dužini muškosti

Žene su dugo bile uverene da broj cipela koje muškarac nosi govori o dužini njegove muškosti, ali čini se da su informacije tražile na pogrešnom mestu. Prema studiji u Asian Journal of Andrology, muškarci čiji je domali prst duži u odnosu na kažiprst obično imaju veći polni organ.

Kako bi istražili ovu vezu, južnokorejski doktori izmerili su kažiprst na desnoj ruci kod 144 muška dobrovoljca u dobi od 20 i više godina, pa onda i dužinu domalog prsta. Zatim su im izmerili polne organe u opuštenom stanju, pa onda i u erekciji. Otkrili su da muškarci koji imaju mali razmak između dužine kažiprsta i domalog prsta – imaju veće polne organe. Oni s većim razlikama, obično su slabije obdareni.

I to nije sve, druga studija južnokorejskih istraživača iz 2014. godine otkrila je da muškarci s dužim domalim prstom na desnoj ruci, u odnosu na desni kažiprst, takođe imaju veće testise.

3. Kakve žene privlačite?

Ako ste muškarac koji se nada da će zavesti ženu raskošnog tela kad sledeći put izađete u grad, vaše šanse za to su možda već bile određene dok ste bili u stomaku. Muškarci s dugim domalim prstom imaju četiri puta veću verovatnoću da će završiti sa devojkom koja ima vrlo uzak struk i istaknuta prsa.

Istraživači s poljskog Univerziteta Medical College pogledali su ruke 50 mladića u dugotrajnim vezama i izmerili vitalnu statistiku njihovih partnera. Otkrili su da muškarci s domalim prstom dužim od kažiprsta imaju partnere s klasičnim figurama peščanog sata. Pretpostavlja se da je to zato što visok nivo testosterona čini muška lica simetričnima i privlačnijima suprotnom polu, dajući im više šanse da privuku partnera s proporcijama koje obično ukazuju na plodnost.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Personality and Individual Differences, rezultati sugerišu da prenatalno okruženje muškaraca utiče na verovatnoću da budu u vezi s privlačnijom i verojatno plodnijom ženom.

4. Dužina prsta određuje i brzinu trčanja!

Možda svaki dan trenirate za trku, ali nemate pravu dužinu prsta za Olimpijske igre. Istraživači su otkrili da mladi sportisti s dugim domalim prstom u poređenju sa kažiprstom imaju veću snagu pluća.

Jedna teorija je da veća izloženost testosteronu u materici može podstaći bolji razvoj bebinih pluća za celi život, podižući nivo iskorištenosti kiseonika u tijelu. Kod najboljih trkača pokazalo se da domali prst može biti i centimetar duži od kažiprsta.

Sličan učinak uočen je i kod žena. Naime, zasebno istraživanje ženskih rendgenskih snimaka u British Journal of Sports Medicine pokazalo je da sportistkinje takođe imaju duži domali prst.

5. Prst određuje i koliku će muškarac imati platu

Ako želite saznati da li je muškarcu suđeno da ima visoku zaradu, pogledajte njegove ruke. Za studiju u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su izmerili desne ruke 44 muškarca koji se bave trgovinom, od kojih su neki zaradili i do 4 miliona funti. Tokom 20 meseci otkrili su da su trgovci s dužim domalim prstom zarađivali 11 puta više od onih s kraćim domalim prstom.

Istraživači veruju da su ti ljudi zbog veće izloženosti testosteronu bili sigurniji, opušteniji u rizikovanju i imali su brže vreme reakcije.

6. Određuje i da li ćete biti ljubitelji brze hrane

Da li ste tip koji se često odlučuje za hamburger i pomfrit, a ne za zdravu salatu? Možda mislite da vas vodi stomak, ali izbor može zavisiti od dužine prsta.

Istraživači sa skandinavskog univerziteta Agder pregledali su izbor hrane 216 muškaraca i žena za istraživanje u časopisu Food Quality and Preference. Pokazalo se da su oni s malom razlikom u veličini između domalog prsta i kažiprsta, skloniji konzumiranju brze hrane kad su gladni.

Naučnici veruju da na ljude s dužim domalim prstom možda utiču oglasi koji promovišu ‘muške’ prehrambene proizvode na televiziji, što bi se moglo posebno svideti i muškarcima i ženama s većim nivoom testosterona.

7. Uspeh u matematici i jezicima

Hormoni u materici koji pomažu da dete bude dobro u matematici takođe mogu učiniti detetov domali prst duži od kažiprsta, tvrde istraživači Sveučilišta u Batu. Prema autoru studije Marku Brosnanu, razlika između prstiju kod dece poprilično je definisana već oko druge godine.

U studiji objavljenoj u British Journal of Psychology, naučnici su uporedili fotokopije šaka 75 šestogodišnjaka i sedmogodišnjaka i izmerili dužinu njihovog kažiprsta i domalog prsta na obe ruke.

Zatim su uporedili rezultate na testovima iz matematike i engleskog i otkrili da su deca s dužim domalim prstom – koja su bila više izložena testosteronu u materici – bila bolja u matematici nego u engleskom jeziku. Deca koja su imala kraći domali prst, u poređenju sa kažiprstom, bila su bolja u jeziku nego u matematici.

Smatra se da testosteron podstiče razvoj prostornih i matematičkih veština, dok usporava razvoj u levoj hemisferi mozga, delu mozga koji se bavi jezikom.

– Dužina prsta nipošto nije mera inteligencije ili sposobnosti, ali može pokazati da li dete ima ‘sklonost’ prema matematici – zaključio je Brosnan.

Autor: