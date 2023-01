Popodnevno spavanje ima brojne prednosti, ali evo koliko treba da traje kako se ne bismo suočili sa još većim umorom

Spavanje popodne ože da poveća koncentraciju, budnost i poboljšati vaše raspoloženje. Ključ za dremanje je da dremanje bude kratko, 10 do 20 minuta, tako da ne idete predaleko sa ciklusom spavanja, zbog čega možete da se osećate umornije nego pre nego što ste zaspali.

Kada dremate 10 do 20 minuta, ulazite u prvu, a ponekad i drugu fazu sna. To je sasvim dovoljno da vas osveži. Tokom pravog sna vaše telo ima priliku da završi svih pet faza ciklusa spavanja nekoliko puta, što se za većinu zdravih odraslih ponavlja svakih 90 do 110 minuta. Kada uđete u dublji san, vaš mozak postaje manje osetljiv na spoljašnje stimuluse, što otežava buđenje i povećava verovatnoću umora.

Dremanje tokom dana moglo bi da poboljša veštine učenja. Ne samo da dremanje poboljšava fokus i pamćenje, što vam može pomoći da naučite i zadržite informacije, već su studije takođe otkrile da je sposobnost učenja novih informacija poboljšana odmah nakon dremke.

Niži krvni pritisak

Novo istraživanje pokazuje da podnevno spavanje može značajno da snizi krvni pritisak. Rezultati studije predstavljene na godišnjem naučnom zasedanju Američkog kardiološkog koledža 2019. pokazuju da je podnevni san pođednako efikasan u snižavanju krvnog pritiska kao i druge promene u načinu života, kao što su smanjenje konzumacije soli i alkohola. Studija je otkrila da su dremke u proseku snizile krvni pritisak za 5 mm Hg, piše Healthline.

Bolje raspoloženje

Dremanje tokom dana može da poboljša vaše raspoloženje. Kratko spavanje podiže nivo energije i pomaže vam da prevaziđete popodnevni pad iste.

Neželjeni efekti spavanja tokom dana

Dok se pokazalo da dremanje nudi brojne zdravstvene benefite, može da proizvede i neželjene efekte. Dremanje koje prelazi 20 minuta može da poveća inerciju sna, zbog čega se osećate umorno i dezorijentisano. Ovo se dešava kada se probudite iz dubokog sna. Takođe predugo spavanje popodne ili prekasno u toku dana može da oteža dobar san tokom noći. Ovo je još gore za ljude sa nesanicom koji već imaju problema sa spavanjem noću.

Koliko dugo treba da spavamo popodne?

Ograničavanje spavanja na 10 do 20 minuta može da učini da se osećate budnije i osveženo. Više od toga, posebno duže od 30 minuta, će verovatno za posledicu da ima da se osećate usporeno, umorno i umornije nego pre nego što ste zaspali.

