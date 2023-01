Veza na daljinu: Kako i da li može uspeti?

Konačno ste našli osobu koju smatrate vrednom vaše pažnje i posvećenosti, ali da li veza može prevazići kilometre koji vas dele?

Srećom, danas postoje mnogi načini da komunicirate čak i ako je taj neko na drugoj strani planete. Sada je to ovako: Vi, partner i internet. Barem vam treći član veze nije bio poštar koji vam je donosio pismo drage osobe, kao ranije što je bio slučaj - još ako raskidate preko pisma, veće su bile šanse da se vi vratite pre nego što je pismo raskida uopšte stiglo do partnera, pa nastane prava zabava. No, kada je u pitanju veza na daljinu, ne mora značiti da ste svež par, dešava se da vam ponekad naiđe period kada morate da se razdvojite od partnera ili supružnika.

Ako ste internet golupčići, da vam olakšamo, naravno da je moguće održati lepu i zdravu vezu čak i ako ste razdvojeni, a "Getlasting.com" navodi neke od načina kako je održavati.

1. Komunikacija po vašoj meri

Veze se razlikuju međusobno, zato što se tako i ljudi razlikuju. Svima odgovaraju različite stvari, ali sami kreirate svoj odnos i kakva će vam biti veza. Zato, treba razgovarati o tome šta vam odgovara kada je u pitanju komunikacija, da li da se češće ili ređe čujete.

Čest kontakt iz želje da popunite to što niste blizu, ume da vam stvori nove probleme koji vam sigurno nisu potrebni. Zbog toga je bitno da vaš partner zna šta vama odgovara i da napravite kompromis.

2. "Tu sam"- i kada niste zapravo

Emocionalni padovi ili vrhovi obično od nas traže zagrljaj ili prisutnost drage osobe, međutim daljina ume da bude smetnja tome. Postoje načini da se ovo reši, ali zahtevaju posvećen rad i trud. Uverite partnera da ste tu i kada zapravo geografski niste, jer vaš glas pa i preko poziva može mnogo značiti partneru.

Stvorite naviku poveravanja i deljenja stvari međusobno, a ako zakažete razgovor, neka on bude prioritet dana i tako dajte partneru na značaju.



3. Fokusirajte se na dobre strane udaljenosti

Možda vam deluje kao stvar koja definitivno nema pozitivne strane, ali grešite. Kada ste udaljeni od voljene osobe, naučite u stvari da se sasvim posvetite vremenu sa njom. Cenite svaki sekund koji vam je pružen kada se konačno vidite, a da vam ekran nije prepreka. Takođe, setimo se da je naša Desanka Maksimović pisala o ljubavi izdaleka, možda ćete sada shvatiti prednosti toga. Ljubav je sigurno jača, a emocije neukrotive kada se dogodi prvi susret ikada ili nakon dužeg vremena.

4. Poštujte razloge zašto ste odvojeni

Ako ste morali da se razdvojite zbog obaveza, onda to vaš partner mora da razume. Ovo je tema o kojoj parovi u ovoj situaciji ne pričaju dovoljno ili uopšte, a ključna je za zdrav odnos. Naime, nepoštovanje obaveza partnera ume jako da ga povredi, a razumljivo je da je često uzrokovano nezadovoljstvom što nije pored vas i čežnjom da bude tu. Ali, bolje udahnite i razmotrite momente ljutnje pre nego što vam brz jezik samo oteža situaciju.

Pravo pitanje koje sebi morate postaviti jeste da li je nešto zaista problem ili je samo posledica nedostajanja. Možda vam deluje kao da vaš partner ne odvaja dovoljno vremena za vas ili ne poštuje dogovor oko poziva, ali njemu je sigurno teško i nepotrebna je dodatni pritisak dok ste odvojeni.



5. Planirajte posete

Najlepši deo jeste kada vam se otvore mogućnosti da isplanirate taj dugoočekivani susret i putovanje. Ako ste sa osobom sa kojom planirate budućnost, onda je spajanje neizbežno, ali svakako je dobra ideja da iznenadite partnera. Što je veća ljubav, to je manja udaljenost. Zato i da se promeni lokacija na kojoj će biti vaša druga polovina, ni ona vam neće biti problem, jer će ideje i načini kako doći do tamo uvek nadolaziti.

Autor: