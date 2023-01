SANJALI STE BEBU: Otkrijte značenje ovog sna, i koje vam novine budućnost donosti

Kao i na javi, i u snu novorođenče ili beba označavaju ispunjenje želja, novi početak i potrebu za ispravljanjem loših osobina zbog kojih smo nesrećni. Snovi sa bebama su vrlo retko negativni.

Sanjati svoje novorođenče tj. svoju bebuAko u snu vidite svoje novorođenče, to ukazuje da ćete više vremena posvetiti sebi. Moguće je da ste rešili da reorganizujete život i da se vratite davno zaboravljenim ciljevima. Trudićete se da ponovo spoznate stvari koje su vam pričinjavale zadovoljstvo, i da obnovite kontakt sa ljudima koje ste, nepravedno zapostavili.

Sanjati tuđe novorođenče

Ukoliko u snu vidite tuđe novorođenče, to znači da vas očekuje sreća u kući. Verovatno ćete shvatiti da su članovi vaše porodice jedini koji će vam se naći i u dobru i u zlu, zbog čega ćete se potruditi da prema njima budete bolji nego pre. Samo malo tolerancije biće dovoljno, da u vašem domu zavlada mir i spokoj.

Sanjati da čuvate bebu

To znači da ste svesni kompromisa koje ste napravili. Moguće je da niste zadovoljni uslovima koji su vam postavljeni na emotivnom i poslovnom planu. Nećete biti sigurni da li ste spremni da žrtvujete slobodno vreme, kako biste napredovali na poslu, i da li ćete žrtvovati vašu slobodu da biste ostali sa partnerom. Morate rasčistiti sa sobom- šta je to što bi vas učinilo srećnom i zadovoljnom osobom? Moguće je da ste pod pritiskom partnera i okoline da imate decu, pa vas to muči i u snu. Svesni ste da je imati dete ozbiljan korak, na koji se odlučujete za ceo život, i da je najbolje imati ga kada oba roditelja to pođednako žele.

