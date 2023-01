BOLJI RECEPT OD OVOG NEĆETE NAĆI - Brzo i lako napravite UKUSNO predjelo kojim će svi biti ODUŠEVLJENI kada ga poslužite!

Svima nam je poznato da je francuska kuhinja jedna od omiljenih, a njihov način pravljenja uštipaka i ne čudi što je među najboljima.

Malo, slano pecivo koje se priprema od kuvanog testa, koje se pre pečenja pomeša sa sirom Francuzi su nazvali gougere. Ovaj specijalitet potiče iz Burgundije, gde se obično pripremaju sa narendanim francuskim sirevima.

Postoje razne varijante spremanja kod kojih se koriste druge vrste sira, ili se mogu dodati drugi sastojci kao što su pečurke, govedina ili šunka. Mogu se pripremiti u različitim veličinama, a obično se poslužuju topli, kao predjelo ili hladni prilikom degustacije vina u podrumima.

Za ovaj recept je potrebno:

180 ml vode

70 g maslaca

pola kašičice soli

malo svežeg mlevenog bibera

120 gr glatkog brašna

4 jaja

65 gr usitnjene mocarele

četvrtina kašičice naseckanog svežeg peršuna

45 g narendanog sira po izboru

Priprema:

Zagrejte rernu na 220 stepeni i pripremite pleh za pečenje koji ste obložili papirom za pečenje. U manjoj posudi zagrejte vodu, maslac, so i biber i ostavite da zakuva na srednje jakoj vatri. Dodajte brašno i mešajte dok ne dobijete testo. Testo kuvajte još par minuta kako bi se zgusnulo i malo osušilo.

Zatim ga prebacite u čistu posudu i ostavite da se u potpunosti ohladi. Kad se testo ohladilo, možete da počnete polako da dodajete jedno po jedno jaje, uz stalno mešanje varjačom. Kad se smesa dobro sedinila, dodajte usitnjenu mocarelu i peršun i opet dobro izmešajte kako bi se sve sjedinilo.

Koristeći dve kašike, oblikujte testo u loptice, pa ih slažite na pripremljeni lim za pečenje. Pazite da ostavljate razmak od oko 3,5 do 5 cm između loptica, jer će one tokom pečenja još malo da narastu. Loptice pospite sa malo narendanog sira, pa ih stavite da se peku prvih 10 minuta na 220 stepeni, a zatim još 20 do 25 minuta na 190 stepeni. Gotove loptice bi trebalo da dobiju zlatnu boju.