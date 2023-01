Tri najlepša vodopada: Impresivni su i tokom proleća, a zimi ostavljaju bez daha

Da bi mogli zaista da uživaju u toj interesantnoj i riskantnoj aktivnosti, moraju pronaći odgovarajući teren. Obično su to zaleđeni vodopadi. Njih u svetu nema baš tako mnogo, što ovu aktivnost čini još atraktivnijom.

Postavlja se, međutim pitanje da li jedan vodopad zaista i može da se smrzne? Zapravo će se vodopad zamrznuti tek onda kada i izvor iz koga se napaja dođe do tačke smrzavanja, objašnjava „Cbsnews“.

Zato i ne čudi što takvih vodopada nema baš mnogo u svetu. Pre bilaska se treba dobro informisati o tome kakvi su prirodni uslovi na lokalitetu. Do nekih od njih vode uređene staze, dok se pojedini nalaze duboko u šumi, pa je potreban dodatni oprez.

Beautiful 😍 At Triberg in the Black Forest, the river Gutach plunges down an impressive 535 feet, making it the highest waterfall in Germany. #SeeYouSoon pic.twitter.com/X0YQgltGDx