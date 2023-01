Krvna grupa otkriva da li imate PREDISPOZICIJE za NAJTEŽE bolesti: Evo kome preti RAK PANKREASA, a kome MOŽDANI UDAR

Istraživanje je pokazalo da osobe sa 0 krvnom grupom su "izolovani" od razvoja bolesti srca.

Ono što treba svakako da znate je da postoje određene predispozicije za određene bolesti u skladu sa vašom krvnom grupom, prenosi politika.rs .

A, AB, i B krvna grupa su podložnije ovoj bolesti od grupe 0. Posebno se to odnosi na grupu A, kod kojih se češće primećuje rak želuca. Istraživači misle da je moguće da se radi o infekciji bakterijom helikobakter pilori, koja se češće javlja kod grupe A. Ta bakterija se često nalazi u stomaku i može izazvati upale i čireve.

Ako ste grupa A, AB, ili B, imate veći rizik. Molekuli u krvi grupe A i B pomažu bakteriji helikobakter pilori da raste i razvija se u crevima. Za vas postoje veće šanse da dobijete rak pankreasa.

Čir na želucu je vrlo bolna stvar i otežava svakodnevni život, a čini se da se češće događa osobama koje imaju krvnu grupu 0.

Venska tromboza je stanje kada se ugrušci stvaraju u dubinskim venama, na primer onima koje se nalaze u vašim nogama. Istraživanja pokazuju kako osobe koje imaju A, B ili AB grupu imaju i veće šanse da im se dogodi ovaj problem.

Šanse da ćete živeti duže imaju oni s krvnom grupom 0. Stručnjaci misle kako je to posledica smanjenog rizika od bolesti srca i krvnih sudova.

Vaša krvna grupa ne može da predvidi kada ćete ostati trudni, ali može da igra ulogu. U jednoj studiji se pokazalo kako žene koje imaju manji broj zdravih jajnih ćelija češće imaju krvnu grupu 0, ali je potrebno još istraživanja kako bi se to dokazalo.

Dijabetes tip 2 se češće događa osobama s krvnom grupom A i B, a stručnjaci i dalje nisu sigurni zašto i smatraju da je potrebno još dodatnih istraživanja.

Vaš rizik za moždani udar raste ako imate krvnu grupu AB. Lekari misle da je to posledica podložnosti za sklonost razvijanja krvnih ugrušaka, piše portal Indeks.

Moždani udar

Dijabetes

Plodnost

Dužina života

Krvni ugrušci

Stres

Hormon stresa povećava visinu holesterola u krvi. Osobe koje imaju krvnu grupu A imaju i povišen nivo holesterola.

Malarija

Krvna grupa 0 može pomoći da se oduprete ovoj bolesti, a ona je izazvana ugrizom komarca. Parazitu je teže da se nastani ako imate krvnu grupu 0.

Čir

Mala studija koja je sprovedena pokazala je da osobe koje često imaju probleme s pamćenjem jesu one sa AB grupom.

Rak pankreasa

Rak želuca

