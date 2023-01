KREĆEŠ U AVANTURU ZVANU MRŠAVLJENJE? OVO TREBA DA ZNAŠ!

Bravoooo! Konačno si odlučila da se posvetiš zdravijem načinu života. Tvoja avantura zvana mršavljenje počinje, a mi se radujemo koliko i ti toj novoj odluci.

Samom odlukom si već na korak bliže svom željenom rezultatu, a ukoliko čitaš ovo na dobrom si putu jer se vidi da želiš dobro da se pripremiš za izazov koji je pred tobom. I to je pravi način kako i treba da se započne mršavljenje, dobro se informišeš kako bi svoja očekivanja i ciljeve mogla da postaviš realno.

A mi, kako bismo ti pomogli sa nekim dodatnim informacijama smo ti ovde napravili jedan koristan spisak stvari koje ti neće reći baš svi kada kreneš putem mršavljenja.Možda ti se neke od ovih informacija učine sada bespotrebnim, ali veruj nam, mnogi će ti u budućnosti sačuvati živce, motivaciju i upozoriće te na ono šta možeš da očekuješ i šta može da ti se desi na putu ka rezultatu. Tad ćeš već biti spremna i neće biti iznenađenja.

Pa da počnemo!

MRŠAVLJENJE – PROCES KOJI MOŽE I DA POTRAJE

Sigurno znaš onaj osećaj kad uradiš 20 trbušnjaka, pa gledaš u stomak ne bi li videla nazire li se neka pločica. Jednostavno, rezultati i transformacije se ne dešavaju preko noći. Znamo, nekada nije lako dočekati i raditi na tome, a da se rezultati ne vide odmah. Motivaciju je teško nekad zadržati u tim momentima, ali veruj nam, stisni zube, zadrži motivaciju, jer se na kraju sve isplati.Istraživanja su pokazala da je potrebno oko 4 do 6 nedelja kako bi se primetile prve promene. Osetiti ih možeš i ranije, ali za ono vidno ipak treba malo strpljenja.I zapamti – sve što je vredno, ne dolazi tako lako. Zato, strpljenje, motivacija i samo napred!

OSEĆAĆEŠ GLAD VIŠE NEGO PRE

Naravno da hoćeš, pogotovo ako si aktivan tip. Što više voziš auto, to mu više goriva i treba, logično zar ne? Ali ono što ovde posebno želimo da istaknemo jeste to da ne krećeš sa neproverenim i rigoroznim dijetama. Balansirana i zdrava ishrana će uraditi posao. A šta ovde još može da ti pomogne?Biljna vlakna, odnosno Herbafast Fiber, napitak na bazi biljnih vlakana koji će regulisati napade gladi, odnosno onu strašnu želju za slatkišima i grickalicama, pogotovo u kasne sate. Herbafast Fiber popiješ 2x u toku dana, posla sata pre ručka i posla sata pre večere, a ostalo je na biljnim vlaknima koja bubre, zauzimaju prostor u želucu i mozgu šalju signal da je pun, odnosno da mu nije potrebno više hrane, a ti to doživljavaš kao sitost. Rezultat? Manje porcije, manje kalorija i manje viška kilograma.

A ŠTA ĆEMO SA VIŠKOM KOŽE?

Ako je u pitanju veći višak kilograma postoji velika verovatnoća da će se pojaviti i višak opuštene kože kada počne da se mršavi. Ne očajavaj jer su dobre vesti tu. Možeš da uradiš i nešto po tom pitanju.U tom slučaju ti savetujemo da se ne plašiš fizičke aktivnosti, cilj ti je ipak zdravo mršavljenje, zar ne?Dobra ishrana, dobri suplementi i fizička aktivnost su uvek preporuka za zdravo mršavljenje.

I ŠTA ĆEMO SA STRIJAMA?

Strije su posledica iznenadnog gojenja ili naglog mršavljenja. U zavisnosti od toga koliko je koža elastična zavisi i to koliko će se strija pojaviti.Opet dobre vesti. Iako ih imaš sada, možeš bar sprečiti nastanak novih. Preporuka je da koristiš gelove i kreme koje će pomoći tvojoj koži da postane elastičnija.Takođe, ono što ti može pomoći jesu cink i kopriva, dva sastojka koja se nalaze i u Herbafast Lady kapsulama, a koja pomažu da se održi zategnuta koža. Dodatan benefit je što utiče pogodno na imunitet i kvalitet kose i noktiju.

POTREBNO JE DA PROMENIŠ NAČIN RAZMIŠLJANJA

Naravno, zdrava ishrana i fizička aktivnost su bitan deo tvog putovanja ka rezultatu, ali ono što je posebno bitno i bez čega ništa ne „radi“ jeste tvoj način razmišljanja. Odnosno njegova promena.Smršaćeš, postaćeš zdravija, ali onog momenta kada prestaneš sa zdravom ishranom i kada se vratiš lošim navikama, vratiće se i kilogrami.Zato ovde nastupa snaga tvog uma. Da i onog momenta kada si zadovoljna sa rezultatom nastaviš da ga održavaš, da konstantno podećaš sebe na zdrave navike i zdrav način života.Ono ka čemu treba da težiš jeste da preoblikuješ svoje telo, ali i svoj način razmišljanja, da misliš ali i da radiš ono što je zdravije.I onog trenutka kada odlučiš da sve to radiš zbog sebe i za sebe, a ne zbog toga što dolazi leto, nikada ti neće nedostajati motivacije i inspiracije.

ČOKOLADE, SLADOLEDI, SOKOVI I OSTALI IZAZOVI

Ovo je nešto što treba da znaš na samom početku, bićeš okružena na sve strane hranom koju obožavaš (čokolade, pice, pomfrit, sokovi…) i spremi se da se nosiš sa tim, jer je ovo glavna pretnja tvojoj dijeti – „Samo malo ću“ ili „samo još danas ću.“Tvoje prijateljice jedu krofne i pomfrit dok šetate – tvoj odgovor je NE HVALA!Moraš da naučiš da jedeš drugačije i da si srećna i zadovoljna zbog toga – na zdravu ishranu ne treba da gledaš kao na kaznu! Jer onda ništa od uživanja u samom procesu, a i povećava se samim tim šansa da odustaneš. A to ne želiš, naravno.

PLANIRANJE TI MOŽE POMOĆI DA SMRŠAŠ

Kako bi izvukla najbolje iz svega, najvažnije je da planiraš! Planiranje obroka kako bi ih pripremila na najbolji mogući način, obavila kupovinu na vreme i odolela brzoj hrani na poslu ili preskakanju obroka u jutarnjem haosu.Mala napomena, ako ti je plan ishrane ono što ti još fali kako bi krenula u pohod na svoj rezultat, mi smo spremili jedan za tebe i više o tome možeš da saznaš OVDE. Planiranje je važno jer ćeš u suprotnom konstantno imati osećaj da si izgubljena i da žurš i zbrzavaš stvari.

ZATO, PRIPREMA, POZOR, SAD!

Sada si spremna. Pred tobom je jasan plan i cilj i znaš kako do njega da stigneš, a na tom putu ti ništa neće napraviti prepreku jer znaš sada i kako da je preskočiš ili zaobiđeš, a tvoj novi način razmišljanja može da te vodi samo u jednom pravcu – NAPRED!

Autor: Pink.rs