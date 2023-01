Ovo su trikovi da istrajete u novogodišnjim odlukama do kraja godine

Tokom kraja decembra i početkom januara, osvrćemo se na prethodnu godinu i razmišljamo o tome šta smo sve postigli. Ukoliko ste već doneli novogodišnje odluke, u nastavku otkrijte kako da ih i ispunite.

Izaberite ciljeve sa emocionalnom svrhom

Kako odrastamo i razvijamo odnose, bilo prijateljske ili partnerske, tako shvatamo da je kvalitet uvek bolji od kvantiteta. Terapeut Kris Šejn je prošle godine odlučio i uspeo da se fokusira na one koji su ga cenili i nije trošio vreme na one ljude koji su ga uzimali zdravo za gotovo. On predlaže da zato u cilj uvedemo emocije i da se nagrađujemo na putu ispunjenja odluke, kako bi prepoznali proces promene i slavili sav trud koji u novogodišnju odluku ulažemo.



Budite sami svoj najveći obožavalac

Dok neki profesionalci imaju jasnu sliku o karijernom napretku, drugi nemaju baš toliko sreće. Ipak, ponekad, ne dostignemo ciljeve jer sami sebe kočimo u tom procesu. Važno je znati za šta ste sve sposobni i koliko vredite, te da postanete sam svoj najveći obožavalac i podstrek, a ne najveći neprijatelj.



Usudite se da sanjate

Ukoliko želite da na primer promenite karijeru i počnete da se bavite nečim što vam budi strast, dajte tome šansu, čak i kada se čini da je ostvarenje cilja nemoguće. Isprva, možda će delovati kao da ne možete ništa da učinite da to ispunite, počnite malim koracima u kojima se osećate sigurni. Tako ćete stvoriti grudvicu koja će vemenom prerasti u lavinu kojom ćete uspeti da izgradite ono što ste zamislili. U tom procesu, iznenadićete i sami sebe, kada shvatite za šta ste sve sposobni.

Postavite sebi pitanje “zašto”?

Kada imate specifičan zadatak, fokusirajte se na razloge koji će definisati vaše pitanje “zašto”. Ljudi znaju šta treba da rade, ali previše vremena troše na pitanje “šta”, umesto da shvate zašto nešto rade ili žele da urade.

Ograničite mogućnost za neuspeh

Dve velike stavke čine svaku vašu odluku i krajnji uspeh- što ste više povezani sa ciljem, veća je verovatonća da ćete nastaviti ka njemu. A drugi važan segment ispunjenja odluka jeste da olakšate sebi ovaj put i da vam ostvarenje cilja ne bude naporno. Zato, ukoliko na primer odlučite da ćete da se hranite zdravo, u domu držite samo zdrave namirnice. Tako umanjujete šansu da posegnete za slatkišima.