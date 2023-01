Muškarac je glava, ali žena je vrat - Četiri načina da mu pomognete da postane bolji partner

Iz svakoga od nas je moguće izvući ono najbolje. Ipak, nekada je potrebna mala pomoć. Ukoliko želite da izvučete iz svog partnera ono najbolje, moraćete i vi malo da se potrudite.

U suštini, ne čeka vas nikakav veliki posao, samo da malo spustite loptu i primenite mudrost koju, sigurno smo, posedujete.

1. Pohvalite ga kad uradi nešto dobro

Makar to bila neka sitnica poput odvoženja auta na pranje, pranja sudova, ili pripremanja doručka. Recite mu: "tako je seksi imati frajera koji brine o kući i meni". Kad frajer čuje da je nešto seksi, on to neće prestati da radi.

2. Nemojte stalno kritikovati njegove infantilne navike

Skrenite mu pažnju na nešto drugo. Izluđuje vas kad se subotom popodne "zalepi" za komp i satima igra igrice. Prigovaranje neće pomoći. Vreme je za novu taktiku: slučajno prođite kroz dnevnu sobu u donjem vešu, na putu do kupatila, i usput dobacite: "ljubavi, kako ide, vodimo li?"

3. Nemojte ga terati da vam čita misli

Ako vam nešto smeta ili očekujete nešto od njega, to mu otvoreno i recite. Komunikacija je početak i kraj kvalitenih veza.

4. Ne odbijajte njegove poljupce i dodire

Ništa ne može toliko da im uništi samopouzdanje i ubije raspoloženje kao vaše kontinuirano odbijanje ili zavitlavanje s njegovim izrazima ljubavi. Vama možda ide na živce kad vas poljubi pred roditeljima, ili pokuša da vas zagrli dok birate cipele u prodavnici (jer mislite da nije ni vreme ni mesto) ali on to može da shvati kao vaše hlađenje ili odljubljivanje.