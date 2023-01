'Muž i ja međusobno delimo lokaciju 24 sata dnevno, znam uvek gde se nalazi' DA LI OVAJ BRAČNI PAR PRETERUJE?

Anonimna žena je nedavno na sajtu "Mumsnetu" korisnike pitala da li ona i njen suprug preteruju što međusobno svakodnevno 24 časa razmenjuju njihove trenutne lokacije. Kako ona to objašnjava, to čine isključivo iz praktičnih razloga.

"Delenje lokacije među nama praktikujemo već godinama i to 24 sata dnevno", rekla je i dodala:

"Tako da ja uvek mogu da vidim gde je on i obrnuto. To je od velike pomoći, jer ne moramo da pišemo poruke sadržaja "gde si" ili objašnjavamo kako smo se "zaglavili" u saobraćaju i slično. Takođe, ne moramo da brinemo jedno za drugo ako kasnimo..."

Kako ističe, u njihovoj vezi nikada nije bilo sumnji o prevari, jer jedno drugom potpuno veruju.

"Ponekad dođu dani kada ni ne proveravam gde se nalazi, ali mislim da je dobro da imamo tu opciju, kada nam zatreba. Oboje smo zadovoljni ovakvim dogovorom, ali kad sam pre neki dan drugarici rekla da ću na brzini da proverim da li se moj suprug nalazi kod kuće, ona je reagovala kao da činim nešto grozno", požalila se devojka.

"Bila je prestravljena i ponašala se kao da ga ja kontrolišem i zlostavljam, iako on ima istu tu opciju. Od tada sam i drugim drugaricama pomenula tu opciju i dobila sam različite reakcije. Neki parovi to isto rade, dok drugi misle da sam čudna. Da li je to zadiranje u privatnost partnera?", pitala je ona na sajtu.

"Sa suprugom ne delim lokaciju, kao ni on sa mnom, ali sa 15-godišnjom ćerkom imam uvek imam podatak gde je", rekla je jedna korisnica.

"Suprug mi nikad nije tražio lokaciju, ali da jeste, bez problema bih je podelila sa njim", dodala je druga.

Autor: